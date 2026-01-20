Marsella vs. Liverpool, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Después de un mes de pausa, la Liga de Campeones regresa esta semana. La competición reina de los clubes europeos aborda una séptima jornada decisiva para todos los equipos. Es el caso, en particular, del Olympique de Marsella que desafía al Liverpool, este miércoles en un choque que puede ya sellar el destino del club marsellés.

Cómo ver Marsella vs Liverpool, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 5, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN (Argentina), ESPN 3 (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, ViX, UniMás y Paramount+, con ESPN 2 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

El OM con confianza antes de Liverpool

Deseoso de asegurarse al menos un lugar en los playoffs, el Olympique de Marsella realizó una operación valiosa durante las últimas jornadas europeas. Los éxitos obtenidos frente al Newcastle (2-1) y luego en el campo del Royale Union Saint-Gilloise (2-3) han permitido al club marsellés enderezar el rumbo. Gracias a esta racha, el OM (9 pts) se ha elevado al 16° lugar del ranking de la fase de liga, contando ahora con tres puntos de ventaja sobre el 25°, primer club eliminado, cuando aún quedan dos partidos por disputar. Sin embargo, el comienzo del año 2026 ha sido más complicado para Mason Greenwood y sus compañeros.

Derrotados en casa por Nantes en Ligue 1 (0-2), los marselleses luego vieron su sueño de título en el Trophée des Champions desvanecerse de manera cruel. Durante mucho tiempo al frente frente al PSG, concedieron el empate en los últimos segundos antes de caer en la tanda de penaltis (2-2, 4-1 t.a.b.). Un golpe duro rápidamente borrado por una demostración en la Coupe de France contra Bayeux (0-9), equipo de la categoría Regional 1, antes de un desplazamiento controlado a Angers. El sábado, el OM mantuvo su lugar en el podio de la Ligue 1 con autoridad, imponiéndose ampliamente (2-5). Pero si el club de Marsella llega con plena confianza antes de desafiar a Liverpool, Roberto De Zerbi incita a sus jugadores a mantener la cabeza en su lugar. « Tenemos las cualidades para poner en dificultad a Liverpool. El objetivo es encontrar el equilibrio entre la autoestima y la humildad porque si pensamos que somos demasiado fuertes, hacemos actuaciones como contra Nantes », explicó el técnico italiano en conferencia de prensa, el martes.

Getty Images

Liverpool sólido en Europa

Por su parte, Liverpool afronta también este período con cierto optimismo en la escena europea. Los Reds dejaron huella en la última jornada de la Liga de Campeones al imponerse de visitante frente al Inter de Milán (0-1), finalista de la edición anterior. Con un balance de cuatro victorias por dos derrotas, el club de Merseyside (9º, 12 pts) está a solo un punto del top 8 y sigue plenamente comprometido en la carrera por una clasificación directa para los octavos de final.

A nivel nacional, los hombres de Arne Slot muestran una dinámica generalmente positiva. Invictos en la Premier League desde hace dos meses, han subido hasta la 4ª posición de la clasificación. Sin embargo, este progreso ha ido acompañado de varios empates notables frente a Leeds (0-0), Fulham (2-2) y Arsenal (0-0). Tras una convincente clasificación en la FA Cup contra Barnsley (4-1), el Liverpool esperaba volver a la victoria en el campeonato contra el penúltimo, Burnley. Pero los Reds finalmente fueron frenados por un equipo persistente, cediendo un nuevo empate (1-1), dejando un ligero sentimiento de frustración a pesar de una dinámica global alentadora.

Hora de inicio del partido Marsella vs Liverpool

Liga de Campeones - Champions League Stade Orange Velodrome

El partido se disputa este miércoles 21 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Vélodrome.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Información de los equipos y plantillas

Información sobre el equipo del OM

Relativamente preservado por los problemas físicos desde hace varias semanas, el Olympique de Marsella afronta esta cita con una plantilla cercana a la plenitud. Algunas incertidumbres persisten sin embargo alrededor de Benjamin Pavard, pilar del vestuario, y de Bilal Nadir, cuya disponibilidad sigue por confirmarse. Finalista desafortunado de la última Copa Africana de Naciones, concluida el domingo, Nayef Aguerd podría reintegrar al grupo marsellés esta misma noche, después de haber disputado la totalidad de los encuentros de la competición con su selección. En cuanto al mercado de fichajes, el OM ya ha oficializado un movimiento importante con la salida de la joven promesa Robinio Vaz hacia el AS Roma. Autor de cuatro goles en la Ligue 1, el jugador ha sido transferido por una indemnización estimada en 25 millones de euros, incluidos los bonos. Paralelamente, los dirigentes olímpicos continúan sus discusiones para reforzar el sector ofensivo, con un interés significativo por el mediocampista ofensivo de Angers, Himad Abdelli.

En el campo, Mason Greenwood atraviesa un período particularmente exitoso. Ya ha marcado 12 goles en la Ligue 1 y tres en la Liga de Campeones, el delantero inglés está a solo una unidad de la barrera simbólica de los 20 goles en todas las competiciones. Se destacó especialmente en el último desplazamiento europeo a Saint-Gilloise, con un doblete decisivo, antes de volver a ser determinante en Angers el sábado. Igor Paixão también se destacó en este encuentro, marcando su cuarto gol en la fase de liga, elevando su total a cuatro goles en el campeonato. De regreso de una lesión, Amine Gouiri y Hamed Junior Traoré densifican una competencia ofensiva ya bien nutrida.

Información sobre el equipo de Liverpool

Enfrente, el Liverpool debería poder contar con el regreso de Mohamed Salah, autor de cinco goles esta temporada, incluida una en la Liga de Campeones, tras su participación en la CAN 2025. Arne Slot debe, sin embargo, lidiar con un sector defensivo mermado, privado de Williams y Leoni, no inscritos, así como de Conor Bradley y de la nueva incorporación Alexander Isak, cuya temporada ya ha terminado. A pesar de estas ausencias, varios elementos ofensivos están en condiciones de plantear serios problemas a la defensa marsellesa, comenzando por Hugo Ekitiké. El internacional francés, acreditado con 12 goles, incluida una en la C1, marcó la semana pasada en la FA Cup en su regreso de lesión.

Si Cody Gakpo y la nueva adquisición estrella Florian Wirtz todavía tienen dificultades para cumplir con las expectativas en la Premier League, Dominik Szoboszlai se destaca como el arma ofensiva más eficaz de los Reds en la escena europea. El centrocampista húngaro muestra un impresionante récord de tres goles y tres asistencias en la Liga de Campeones, habiendo encontrado la red en las dos últimas jornadas, incluido el gol de la victoria en el campo del Inter de Milán.

La forma de los dos equipos

Historial de enfrentamientos

Clasificación