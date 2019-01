Mario Salas: "Colo Colo no puede ser 'Valdivia-dependiente"

El entrenador albo tuvo una cruda autocrítica luego de sucumbir contra Universidad Católica por 3-1.

El Torneo de Verano sigue dando dolores de cabeza a Mario Salas. Entrenador de Colo Colo que sumó una nueva derrota, la cual pegó fuerte al ser contra Universidad Católica, además del marcador 3-1 que lograron los cruzados.

Un partido en el que los albos no lograron nunca superar a la escuadra de San Carlos, quienes dominaron en todoas las líneas.

Por eso es que Mario Salas reflexionó sobre lo mostrado, y enfatizó en no "quedar conforme" con el despliegue completo, indicando que "nos costó llegar nuevamente, fue a goteos y no constante como queríamos. Hay que seguir trabajando y mejorar las cosas respecto a ese tema. Colo Colo tiene que mejorar y hacer todo lo posible para que no se repitan en los otros partidos".

DT que fue más allá, aludiendo a que "Colo Colo no puede ser 'Valdivia-dependiente'. La responsabilidad no es de los referentes, aquí el protagonismo debe ser de todos los jugadores".

Equipo que sigue sin contar con nuevos refuerzos, lo que hace aún más complejo el trabajo del Comandante.