¿Manuel Pellegrini ya siente el despido?

El entrenador del West Ham United sabe que su rendimiento es negativo, y adelanta una posible salida.

Manuel Pellegrini ha sido ampliamente criticado en por lo poco que ha mostrado el en el epílogo del 2019. Y es que la escuadra de los martillos se encuentra muy cerca de la zona de descenso, por lo que preocupa a la hinchada local. Razón por la que ya tendría un ultimátum en su escritorio.

Y al parecer el "Ingeniero" estaría palpitando una posible salida de no tener un buen resultado este fin de semana.

En conferencia de prensa el adiestrador chileno indicó: "Dije cuando llegué aquí que venía a intentar que el fútbol del equipo fuera diferente al de los años anteriores, no solo para evitar el descenso. Ese no es mi objetivo, pero lógicamente no estoy contento", añadió.

Este sábado Pellegrini enfrentará a , en el que podría ser el último partido del Ingeniero al mando del West Ham.