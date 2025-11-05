Manchester City vs. Liverpool, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Manchester City recibe al Liverpool este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas (tiempo de España) en el Etihad Stadium, como parte de la jornada 11 de la Premier League 2025-2026.

Sigue aquí el partido Manchester City vs Liverpool de la Premier League 2025-26

Los Citizens golearon a media semana al Borussia Dortmund y con un Erling Haaland en un gran nivel, esperan poder quedarse con la victoria para continuar la persecución de la cima.

Los Reds han logrado salir de una inercia negativa y con su triunfo contra el Real Madrid en la Champions League, llegarán motivados a este duelo contra un rival directo por el título de Inglaterra.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Manchester City vs Liverpool, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, M+ Liga de Campeones y Movistar Plus+ 7, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO Max.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo, USA Network, Universo y Fubo Sports.

Hora de inicio de Manchester City vs Liverpool

Premier League - Premier League Etihad Stadium

El partido se disputa este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

México:10:30 horas

Argentina:13:30 horas

Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Manchester City

Los Citizens son segundos de la Premier League con 19 puntos, seis menos que el Arsenal que es el líder y buscarán recortar puntos a los Gunners conforme se acerca la mitad de la temporada.

Noticias del Liverpool

Los Reds encaran este complicado partido con bajas significativas, como las de sus dos fichajes estrella, Alexander Isaak y Jeremie Frimpong, así como Allison Becker.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

