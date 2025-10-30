+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoBournemouth
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Manchester City vs. Bournemouth, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Manchester City y Bournemouth, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Manchester City recibe a Bournemouth este domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas (España) en el estadio Etihad, por la jornada 10 de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Manchester City vs. Bournemouth de la Premier League 2025-26

Los Citizens llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Aston Villa en la fecha 9. El equipo dirigido por Pep Guardiola es quinto en la clasificación con 16 puntos.

Por su parte, los Cherries vencieron por 2-0 a Nottingham Forest en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Marcus Tavernier y Eli Junior Kroupi. El cuadro a cargo de Andoni Iraola es segundo en la tabla con 18 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Manchester City vs Bournemouth, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, 
SudaméricaDisney+
MéxicoFOX One, Caliente TV
Estados UnidosTelemundo, USA Network, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo, USA Network y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Manchester City vs Bournemouth

El partido se disputa este domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

  • México:10:30 horas
  • Argentina:13:30 horas
  • Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Manchester City contra Bournemouth alineaciones

Manchester CityHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestBOU
25
G. Donnarumma
33
N. O'Reilly
27
M. Nunes
24
J. Gvardiol
3
R. Dias
47
P. Foden
14
N. Gonzalez
10
R. Cherki
11
J. Doku
20
C
B. Silva
9
E. Haaland
1
D. Petrovic
20
A. Jimenez
3
A. Truffert
18
B. Diakite
5
M. Senesi
7
C
D. Brooks
8
A. Scott
16
M. Tavernier
24
A. Semenyo
12
T. Adams
22
E. Kroupi

4-2-3-1

BOUAway team crest

MCI
-Alineación

Suplentes

Manager

  • P. Guardiola

BOU
-Alineación

Suplentes

Manager

  • A. Iraola

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Manchester City

A pesar de un pequeño susto, los Citizens avanzaron a los cuartos de final de la Carabao Cup, con un triunfo por 3-1 sobre Swansea, con goles de Jérémy Doku, Omar Marmoush y Rayan Cherki.

Noticias del Bournemouth

Los Cherries son el equipo revelación de la Premier League, actuales sublíderes del campeonato, con solo una derrota en el torneo.

Cómo llegan al partido

MCI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/2
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

BOU
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

MCI

Últimos partidos

BOU

4

Victorias

0

Empates

1

Victoria

13

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

Enlaces útiles

