¡El resurgimiento del Stoke City! Pep Guardiola ve que 'cada vez más equipos' están adoptando las tácticas de Tony Pulis en la Premier League mientras el entrenador del Manchester City pide una respuesta 'agresiva'

Hablando antes del enfrentamiento de la cuarta ronda de la Carabao Cup entre el City y el Swansea City, Guardiola admitió que la obsesión de la liga con las jugadas a balón parado ha alcanzado nuevos niveles.

"Recuerdo hace mucho tiempo con Sean Dyche, el Burnley era una amenaza increíble en los balones largos, segundos balones," dijo. "Dyche es uno de los mejores con diferencia haciendo este tipo de cosas. No es nuevo, lo hizo antes. O Sam Allardyce. O recuerdo cuando yo no estaba aquí, el Stoke City. ¿Recuerdas el Stoke City cuando hacían los saques de banda? Sucedía en esa época. Ahora hay más y más equipos haciendo eso, pero quizás en ese entonces Stoke era la excepción. Recuerdo que cuando estaba en el Barcelona y el Bayern de Múnich, Arsene Wenger hablaba de ir a jugar al Stoke City, pero ahora sucede muchas veces."

Guardiola admitió que su equipo debe mejorar en la gestión de estos momentos, pero se niega a comprometer sus principios futbolísticos.

"Cada entrenador hace lo que cree. Me concentro en eso," insistió. "Quiero marcar desde tiros libres y córners, no soy ingenuo, lo quiero, pero paso mi tiempo en lo que tenemos que hacer para jugar mejor, atacar mejor y crear ocasiones, para marcar goles. Defensivamente, tienes que ser más agresivo. Veo todos los aspectos del juego. Por supuesto, presto atención, pero sé que no soy el entrenador que intenta... Es lo que he hecho toda mi carrera."