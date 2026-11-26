Cómo ver el Lyon-Lillestroem con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

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. Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 15:00 Groupama Stadium

El Lyon recibe al Lillestrom en el Groupama Stadium el jueves 26 de noviembre, en un partido de la Europa League que comenzará a las 21:00, hora local.

El equipo local llega animado tras ganar 0-1 en el campo del Lille el sábado. Ese resultado puso fin a una mala racha de dos derrotas consecutivas y dio un oportuno impulso a Carlos Vicens.

El Lyon ocupa el 13.º puesto de la clasificación de la Europa League, así que aún tiene trabajo por delante en la fase de liga. En su anterior compromiso europeo, disputado este mismo mes, empató 1-1 con la Real Sociedad.

El Lillestrom llega a Francia en un buen momento en la competición nacional bajo la dirección de Hans Erik Oedegaard. El domingo ganó 0-2 a domicilio al Sarpsborg 08 en la Eliteserien y sumó su tercera victoria liguera consecutiva.

Al conjunto noruego le ha ido peor en Europa. Perdió 0-1 ante el Viktoria Plzen en su último partido de la Europa League y ocupa el 34.º puesto de la clasificación.