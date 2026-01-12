Liverpool vs. Barnsley, FA Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La FA Cup ya ha cobrado algunas bajas de alto perfil en la tercera ronda, y el Liverpool estará decidido a no agregarse a esa lista cuando reciban a los luchadores de la League One, Barnsley, en Anfield.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Liverpool vs Barnsley mientras GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Liverpool vs Barnsley, FA Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN. En México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Liverpool vs Barnsley

El partido se disputa este lunes 12 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

Liverpool ha tenido una temporada irregular, comenzando fuerte en la liga pero a menudo necesitando goles de último minuto para salvarse. Los campeones defensores de la Premier League están 14 puntos por detrás del ritmo del título actualmente marcado por el Arsenal, por lo que el éxito en las copas podría ser su mejor camino para ganar trofeos en 2025-26. Han empatado sus últimos tres partidos en la liga después de una secuencia de tres victorias consecutivas, lo que resalta su ligera inconsistencia en este momento. Los Reds fueron eliminados de la FA Cup en la cuarta ronda la temporada pasada contra Plymouth Argyle y estarán desesperados por evitar una sorpresa similar este año. La costosa contratación Florian Wirtz ha anotado en dos de sus últimas cuatro apariciones, pero el alemán podría descansar aquí ya que se espera que el entrenador Arne Slot haga rotaciones. Se espera ver a jugadores como Rio Nguhoma, Curtis Jones y Federico Chiesa desde el inicio.

Barnsley está en el puesto 17 de la League One, lo que significa que están 57 posiciones por debajo de Liverpool en la pirámide del fútbol. También llegan a este encuentro sin estar en forma con tres derrotas y un empate en sus últimas cuatro salidas.

Noticias de lesiones

Hugo Ekitike es duda, mientras que Alexander Isak se perderá la mayor parte del resto de la temporada por una pierna rota. Los centrocampistas Wataru Endo y Stefan Bajcetic también son bajas a largo plazo, y la leyenda del Kop Mohamed Salah sigue ausente con Egipto en la AFCON.

Barnsley no tiene problemas de lesiones actuales. El centrocampista Luca Connell está suspendido.

Noticias del equipo y plantillas

Liverpool contra Barnsley alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Slot Alineación probable Suplentes Manager C. Hourihane

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Registro cara a cara

LIV Último partidos BAR 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Liverpool 1 - 2 Barnsley 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Clasificación