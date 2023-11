La lesión de Edinson Cavani en Boca vs. Newell's: qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perderá

El Matador sufrió un problema muscular en el triunfo sobre la Lepra, no estará en la convocatoria de la Celeste y está en duda para la Copa Argentina.

No le salió nada bien a Edinson Cavani en el partido frente a Newell's de la 13° fecha de la Copa de la Liga Profesional. En la previa, el uruguayo recibió algunos silbidos por parte de los hinchas en lo que era el primer partido en La Bombonera tras la derrota en la final de la Copa Libertadores y en el partido no sólo otra vez no pudo convertir, sino que no pudo finalizar los 90 minutos por lesión.

El Matador sintió un dolor muscular en la pierna izquierda a los 20 minutos del segundo tiempo cuando fue a presionar a un rival cerca de la mitad de la cancha e inmediatamente pidió el cambio, por lo que todas las alarmas se encendieron tanto en el Xeneize como en la Selección uruguaya.

Qué lesión tiene Edinson Cavani

Apenas finalizado el encuentro el DT de Boca, Mariano Herrón, adelantó que el uruguayo tiene "una molestia en el cuádriceps" de la pierna izquierda. Y si bien el entrenador no confirmó que le fueran a realizar estudios, seguramente el atacante será sometido a pruebas para determinar el alcance de la dolencia.

Cuánto tiempo estará de baja Cavani y qué partidos se perderá

A falta de un diagnóstico oficial, el primer indicio de que hay una lesión llegó desde el otro lado del Río de la Plata: el Matador había sido reservado por Marcelo Bielsa para la doble fecha de Eliminatorias que se disputará entre este jueves 16 y el martes 21, pero finalmente no apareció en la convocatoria definitiva que se dio a conocer este lunes 13.

De esta manera, es casi un hecho que Edi tampoco estará disponible con el Xeneize para la semifinal de la Copa Argentina frente a Estudiantes, programada para el jueves 22. Y seguramente también se perderá el partido contra Godoy Cruz con el que Boca cerrará su participación en la Copa de la Liga Profesional.

La gran incógnita, en tanto, pasa por saber si el delantero estará en condiciones de regresar en una hipotética final de la Copa Argentina, en la que el conjunto de la Ribera se jugaría nada menos que el pasaje a la Copa Libertadores 2024.