Laporta atiza a Tebas: "Que se abstenga de hacer comentarios"

El presidente del Barcelona carga contra el presidente de LaLiga por sus declaraciones sobre el fichaje de Robert Lewandowski por el club catalán

El Barcelona necesita activar sus famosas 'palancas' económicas para generar ingresos y poder inscribir a nuevos futbolistas en la primera plantilla para la próxima temporada. Por ello, Joan Laporta convocó este martes una Asamblea para el próximo 16 de junio, para que los socios compromisarios autoricen o no a la junta directiva a vender el 49% de la empresa Barça Licensing and Merchandising (BLM) y un máximo del 25% de los derechos televisivos durante un tiempo todavía indefinido. Si el club catalán consigue cerrar estas dos operaciones, las posibilidades de fichar futbolistas aumentarán. Sin embargo, Javier Tebas ha dejado claro esta mañana en un desayuno con la agencia "Europa Press" que el fichaje de Robert Lewandowski, a día de hoy, no es viable para el Barcelona: "El Barcelona conoce su situación económica y las normas de LaLiga. No sé si venderán a De Jong o a Pedri o a 'Pepito Pérez', pero saben que deben ingresar más y vender activos. A día de hoy sigue sin poder fichar a Lewandowski".

Tras la junta directiva celebrada en La Jonquera, el presidente del Barcelona ha querido responder al presidente de LaLiga. Y lo ha hecho visiblemente molesto: "Ante las manifestaciones del presidente de LaLiga diciendo que no podemos fichar a un jugador, me permito recordar con todos los respetos al presidente de LaLiga que sus funciones son velar por los intereses de LaLiga y de los clubes de fútbol. Y le pediría que se abstenga de realizar manifestaciones en el sentido de si el Barça puede fichar a un jugador o no, porque está perjudicando claramente los intereses del FC Barcelona. Además, estas declaraciones no sé si las hace voluntariamente o involuntariamente. Si las hace voluntariamente es una clara muestra que quiere perjudicar los intereses del FC Barcelona. Y si las hace involuntariamente, ya es una prueba más de la incontinencia verbal y de ese afán de protagonismo que tiene el presidente de LaLiga, que no le corresponde".