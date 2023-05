La 'Youth Policy' de Meriton es otra mentira

Héctor Gómez celebra la renovación de Javi Guerra, pero advierte sobre la política de cantera de "Meriton"

El Valencia ha cerrado un acuerdo con el canterano Javi Guerra para la renovación del futbolista hasta junio de 2027. Este acuerdo ha llegado tras la explosión del centrocampista en el primer equipo, y tras demostrar el chico que tiene nivel para haber jugado bastante más de lo que le han puesto, principalmente en este 2023. Su golazo frente al Valladolid le hace tener al Valencia hoy en la clasificación con dos puntos más, que sin ellos el descenso se vería excesivamente cerca. Pero más allá de ese gol, sus minutos en Elche, en Cádiz y su partido completo frente a Villarreal han demostrado que el chico tiene nivel para jugar en el primer equipo.

Ahora bien, una vez acordada la renovación, que no nos vendan la moto de que esta es una puesta del club, ni que tenían claro que el jugador tuviera nivel, porque el Valencia le había hecho una oferta casi de broma para renovarlo cuando ya sabían con nitidez en las oficinas, puede ser que no se lo creyeran, que por Paterna habían pasado este año ojeadores de grandes clubes europeos que se lo querían llevar.

Guerra es otro producto de la inagotable cantera valencianista, una cantera de la que Meriton se ha querido apropiar bajo el lema de la ‘Youth Policy’, un lema vergonzante y que realmente es únicamente marketing del malo, como casi todo lo que hace Meriton. Porque la cantera valencianista ha sacado buenos futbolistas toda la vida y no hace falta que nos vayamos 50 años atrás, donde siempre hubo Puchades o Claramunts que eran de la casa, simplemente con revisar el mural que hay a la entrada de en Paterna a la entrada se puede ver la cantidad de jugadores internacionales de primer nivel que se han criado desde niños en la escuela valencianista.

El ejemplo del valenciano no es más que otra gestión mala de los jugadores de la casa, donde, a excepción de Gayà, Meriton los ha perdido absolutamente a todos y además, ha provocado a su salida que la afición termine señalándolos como traidores. Me alegro muchísimo de que Javi Guerra haya renovado, se lo merece y además me consta que el chico ha hecho una apuesta muy importante por seguir en el club en el que él ha querido jugar. Ha apostado sin poner condicionantes y aceptando un salario que es la mitad de lo que podría haber ganado si hubiera ido a jugar a Inglaterra.

Celebro la continuidad de Guerra, pero no me compro de la cantera y Meriton. Meriton no apuesta por la cantera porque crea en ella, ni ha hecho nada diferente a lo que se hacía en Paterna anteriormente. Meriton tiene el club en la ruina económica y se ve obligado a sacar jugadores del filial a chorros porque ahora Peter no quiere gastar dinero en invertir en la cantera que a él le gusta, que es la de Jorge Mendes. Todo sabemos que ese ha sido su principal negocio en el Valencia en estos años pero ahora se ve en la obligación de echar mano de lo que hay en Paterna porque o se le ha acabado el dinero, o ya no fluye como al principio.



La cantera del Valencia funciona por generación espontánea, porque en la Comunidad hay talento futbolístico a raudales toda la vida, y también porque hay un señor que se llama a José Jiménez, que es uno de los mejores captadores de talento del mundo. José Jiménez lleva 20 años al servicio del Valencia y ha firmado a jugadores como David Silva, Isco, Jordi Alba, y otros tantos que la lista sería interminable su trabajo en la escuela. José no es conocido, ni tiene portada en periódicos, ni tampoco tiene fama, pero le ha dejado una cantidad de millones de euros al club que su salario es baratísimo para el club. De hecho, fue importante su opinión para la llegada de Mamardashvili, al que este verano venderán, y que nada tuvo que ver con Corona, como el talaverano quiso hacer pensar a través algunos medios de comunicación.

Meriton es especialista en mentiras y fuegos de artificio, nos han contado muchas milongas, pero una de las más grandes es la de la academia de Paterna. Porque Meriton no apuesta por la cantera, Meriton apostaba por los canteranos que Mendes decía cuando se pagaban de 10 a 20 millones por sus portugueses. Sin embargo, la ruina ha obligado a echar mano del filial a la fuerza. Y ahí, como toda la vida, hay talento natural. Pero oigan que a Guerra le ofrecían renovar por menos de 800.000 euros netos en cuatro temporadas cuando a Moriba se le ha pagado 1,6 netos por un sólo año de cesión. Y sólo su aparición en el primer equipo ha variado la postura. Y sólo la postura y la honestidad del jugador ha hecho que la renovación se cierre rápido, porque otro en su lugar y tras su gol al Valladolid hubiera pedido el doble de lo que pedía.



Es más, el club tiene hoy una reunión a la carrera para intentar atar a Diego López, otro canterano del que ha habido que echar mano por la nefasta planificación del primer equipo y que se le ha puesto a jugar cuando el chico terminaba contrato en junio, con una opción de renovar sólo un año más siempre que fuera para el primer equipo. Es decir, la improvisación al poder. Pero oigan y lo bien que queda vender eso de la ‘Youth Policy’...

Héctor Gómez / "Tribuna Deportiva"