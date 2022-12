La rajada de Leo Messi contra Mateu Lahoz tras el Argentina vs. Países Bajos de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022

El '10' de Argetina se mostró muy crítico con el colegiado español al finalizar el partido a pesar de conseguido el pase a semfinales.

Leo Messi y Mateu Lahoz se conocen con los ojos cerrados. Son muchas veces las que han coincidido en un campo de fútbol durante la carrera de ambos en España. El destino quiso volver a cruzarlos en el Países Bajos vs. Argentina de los cuartos de final del Mundial de Qatar, en el que saltaron muchas chispas.

Argentina lo tuvo en su mano en los 90 minutos, que fueron 102, después se acercó mucho pero no pudo en la prórroga, y acabó llevándose el gato al agua en la tanda de penaltis con un colosal Dibu Martínez, que se volvió a hacer gigante.

CROACIA VS. ARGENTINA, SEMIFINAL DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

Cuando Lautaro metió el decisivo penalti, los jugadores argentinos estallaron de alegría y de rabia, y esa rabia también la soltaron delante de los micrófonos los dos héroes de la noche, Leo Messi y Emiliano Martínez, que también 'pegó' duro a Mateu Lahoz, que arbitraba con este su tercer partido en la cita de Qatar.

Messi, hasta en dos ocasiones que habló tras el partido, cargó contra la FIFA por elegir a Mateu y contra el propio Mateu. "Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era. La FIFA no puede poner un árbitro así, que no está a la altura para este tipo de partidos".

"Mucha bronca, mucha bronca. Creo que no era para que termine así", explicó Messi. "No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que pensás, pero creo que la gente vio lo que fue". "Te inclina la cancha", dijo después Messi.

Por su parte, Emiliano Martínez, el 'Dibu', fue tajante: "Es el peor árbitro de la Copa de lejos". En los micrófonos de la Cadena Ser, Martínez insistió contra Mateu: "Es una locura... como España está eliminada, quería eliminarnos a nosotros"