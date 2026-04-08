La ley favorece al Barcelona, pero su espíritu apoya al Atlético de Madrid

El árbitro del Barcelona-Atlético de Madrid, el rumano Stefan Kovac, recibió duras críticas de la afición culé por una jugada que pudo decidir el partido.

En el minuto 54, el portero del Atlético, Juan Musso, sacó de puerta y pasó el balón al defensa Marc Poblet, quien lo detuvo con la mano dentro del área pequeña antes de volver a jugarlo, sorprendido por los espectadores.

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La jugada provocó protestas del Barcelona, pero el árbitro István Kovács no pitó penalti ni el VAR intervino.

La cadena española «Archivo VAR» explicó la jugada: «El portero Muso lanzó el saque de puerta, se la pasó a Marc Poblet y este detuvo el balón con la mano dentro del área».

La cadena añadió: «Desde el punto de vista reglamentario, y si se aplicaran las normas al pie de la letra, esta situación podría ser penalti, pero el árbitro consideró que Musso estaba pasando el balón a su compañero para que este realizara el saque de puerta».

Cabe recordar que Pobel ya tenía una tarjeta amarilla, recibida en el 45+1.