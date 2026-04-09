La directiva del Al-Ittihad de Yeda toma una decisión decisiva sobre el futuro de Consesao

Este jueves, la directiva del Al-Ittihad de Yeda tomó una decisión urgente sobre el futuro del entrenador portugués Sergio Conceição al frente del equipo.

Según el diario saudí «Al-Yaum», que cita a una fuente cercana al club de Yeda, la directiva ha renovado su confianza en el técnico luso y le mantendrá en el cargo hasta el final de la temporada.

El equipo había perdido el miércoles 3-4 ante Neom en la Liga Roshen, sumando su novena derrota.

La derrota llegó pocos días antes del debut del equipo en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia, donde enfrentará al Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos el martes en octavos de final.

La directiva ratificó su apoyo tras el encuentro liguero contra Al-Wahda y confirmó que el técnico seguirá al frente hasta el final de la temporada.

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Según el diario, Conceição trabaja en corregir los errores técnicos del plantel y será evaluado al final de la temporada para decidir su continuidad.

El Al-Ittihad se prepara para enfrentar al Al-Wehda en la próxima ronda de la Liga de Campeones de Asia, en el estadio Al-Inmaa.