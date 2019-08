Kaku Romero, a la espera de que "América cierre el pase"

El sudamericano es del gusto del director técnico Miguel Herrera para este semestre del futbol mexicano.

Alejandro Romero lo vuelve a decir alto y fuerte, aunque esta vez, para el Apertura 2019, con la esperanza de un desenlace diferente. El mediocampista paraguayo reza porque no suceda lo de hace seis meses cuando no logró destrabar su salida del New York Red Bulls hacia la .

"A uno le gustarían esos retos, pero por el momento me enfoco en mi equipo. Mi representante sabe mi deseo y lo que quiero, así que esperando en este trayecto a que el club (las Águilas) cierre el pase", comentó en entrevista con Marca.

El volante ofensivo es uno de los refuerzos que se han mencionado para el cuadro de Coapa, que busca alguien de esas características desde la venta del colombiano Mateus Uribe al Porto.

Los Azulcremas todavía tienen hasta principios de septiembre a fin de amarrar alguna incoporación más que también sirva para reemplazar la baja del chileno Nicolás Castillo.