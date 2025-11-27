+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoCagliari
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Juventus vs. Cagliari, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Juventus y Cagliari, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Juventus recibe a Cagliari este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas (España) en el estadio Allianz, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el Juventus vs. Cagliari de la Serie A 2025-26

La Vecchia Signora llega al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a la Fiorentina en la fecha 12, con gol de Filip Kostic. El equipo dirigido por Luciano Spalletti es séptimo en la clasificación con 20 puntos.

Por su parte, los Rossoblu igualaron por 3-3 ante Genoa en su más reciente partido de liga, con un doblete de Gennaro Borrelli, junto a una anotación de Sebastiano Esposito. El cuadro a cargo de Fabio Pisacane es décimo cuarto en la tabla con 11 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Copa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI
Copa Italia
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL

Cómo ver Juventus vs Cagliari, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN
SudaméricaDisney+
MéxicoESPN, Disney+
Estados UnidosDAZN, Paramount+

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Juventus vs Cagliari

crest
Serie A - Serie A
Allianz Stadium

El partido se disputa este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

  • México:11:00 horas
  • Argentina:14:00 horas
  • Estados Unidos:12:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Juventus contra Cagliari alineaciones

JuventusHome team crest

3-4-2-1

Formación

3-5-2

Home team crestCGL
1
M. Perin
6
L. Kelly
15
P. Kalulu
8
T. Koopmeiners
19
K. Thuram-Ulien
7
C. Conceicao
10
K. Yildiz
18
F. Kostic
5
C
M. Locatelli
22
W. McKennie
9
D. Vlahovic
1
E. Caprile
6
S. Luperto
28
G. Zappa
14
C
A. Deiola
90
M. Folorunsho
2
M. Palestra
33
A. Obert
8
M. Adopo
27
J. Liteta
94
S. Esposito
29
G. Borrelli

3-5-2

CGLAway team crest

JUV
-Alineación

Suplentes

Manager

  • L. Spalletti

CGL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • F. Pisacane

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias de la Juventus

La Vecchia Signora sufrió, pero cumplió a mitad de semana en la Champions League con un triunfo por 3-2 sobre Bodo/Glimt, gracias a los goles de Loïs Openda, Weston McKennie y Jonathan David.

Noticias del Cagliari

Los Rossoblu buscan aumentar su distancia de la zona de descenso, pero al mismo tiempo, tienen a la vuelta de la esquina los octavos de final de la Copa Italia, donde se medirán al Napoli.

Cómo llegan al partido

JUV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

CGL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

JUV

Últimos partidos

CGL

3

Victorias

2

Empates

0

Victorias

10

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Enlaces útiles

Anuncios
0