Serie A - Jornada 7 18 oct 2026 - 14:45 Allianz Stadium

El Juventus-Lazio comienza el 18 de octubre de 2026 a las 14:45 EST y a las 18:45 GMT.

La Juventus, castigada por las lesiones, se prepara para recibir a la Lazio

La Juventus no podrá contar con varios jugadores clave

La Juventus ha tenido un comienzo de temporada irregular: ha sumado 11 puntos en seis partidos, pero solo ha ganado uno de los últimos cuatro. En Europa le ha ido mejor, con victorias ante el Celta de Vigo y el NEC Nijmegen en la Europa League, aunque enfrentarse a la Lazio supone un salto de nivel. Randal Kolo Muani ha marcado en cada uno de los dos últimos partidos del equipo, ambos fuera de casa.

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La Lazio está en plena forma

Invicta tras seis jornadas de la Serie A, la Lazio de Gennaro Gattuso solo se ha dejado dos puntos y comparte el liderato con el Inter, vigente campeón del Scudetto. Andrea Pinamonti atraviesa una buena racha goleadora y ha marcado en tres partidos consecutivos con el equipo de Gattuso.

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Datos clave y noticias sobre las lesiones

La Lazio no ha perdido ninguno de sus tres últimos enfrentamientos con la Juventus.

La Lazio ha marcado el primer gol en cinco de sus seis partidos de Serie A esta temporada.

La Juventus está muy castigada por las lesiones, y la baja más importante es la de Kenan Yıldız. La Lazio podría no contar con Albert Guðmundsson y Nicolò Rovella.

Noticias de los equipos y plantillas

La Juventus afronta este partido con una larga lista de lesionados. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Augusto Owusu, Kamil Grabara y Arkadiusz Milik son baja, lo que deja a Luciano Spalletti con pocas alternativas en la plantilla. Por el momento no consta ninguna sanción y la información sobre la probable alineación se añadirá cuando se acerque el inicio del partido.

La Lazio tiene menos problemas de lesiones, aunque algunas bajas son destacables. Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson y Alessio Furlanetto no están disponibles para Gennaro Gattuso, que por lo demás cuenta con un grupo relativamente estable.

Estado de forma

La Juventus ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. El más reciente terminó 1-1 en el campo del Cagliari, en Serie A, donde un cabezazo de Kolo Muani rescató un punto. Su mejor resultado en esa racha fue la goleada por 5-0 al NEC Nijmegen en la Europa League, aunque las derrotas consecutivas ante el Sassuolo en Serie A y frente al Cremonese en un amistoso ponen de relieve la irregularidad que Spalletti debe corregir.

La Lazio ha sido bastante más fiable: ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha empatado los otros dos. En el más reciente venció 3-1 al Monza y anteriormente empató 2-2 con el AC Milan, demostrando que puede competir con los mejores equipos de la categoría. Sus tres victorias en cinco partidos, acompañadas de numerosos goles, ayudan a explicar su posición en la tabla.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 2-2 en el Allianz Stadium en febrero de 2026, un resultado que reflejó lo disputados que suelen ser estos partidos. En sus últimos cinco duelos, la Lazio presenta el mejor balance: una victoria, dos empates y una derrota en Serie A, además de un triunfo en la Copa Italia. Los goles se han repartido de forma bastante equilibrada y la mayoría de estos encuentros se han decidido por márgenes estrechos.

Clasificación

En la clasificación actual de la Serie A, la Lazio ocupa el segundo puesto y la Juventus, el sexto. Esa diferencia da aún más importancia a un partido en casa que la Juventus verá como una oportunidad para recortar distancias con los equipos que marcan el ritmo en este inicio de temporada.