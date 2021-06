¿Qué jugadores vuelven de sus préstamos a Boca?

Apenas tres futbolistas regresarán al Xeneize en este mercado de pases: Weigandt, quien ya se presentó, Jan Hurtado y Nazareno Solís. ¿Se quedan?

El primer semestre de 2021 estuvo lejos de terminar de la manera en la que Boca hubiese deseado. Si bien logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y logró ganarle al River de Marcelo Gallardo en un cruce mano a mano por primera vez, el Xeneize quedó eliminado ante Racing de la Copa de la Liga Profesional y Carlos Tevez anunció que no volverá a jugar en la institución. De esta manera, el mercado de pases tendrá una relevancia vital para el plantel de cara al próximo semestre y ya hay algunos jugadores que podrían transformarse en los primeros refuerzos.

MARCELO WEIGANDT

Al Chelo lo hizo debutar Gustavo Alfaro en 2019 y, rápidamente, mostró que tenía condiciones para hacerse con el lateral derecho, una zona en donde hace rato que el club no puede encontrar un un dueño. A pesar de su juventud -es categoría 2000, por lo que tenía 19 cuando hizo su presentación-, Weigandt respondió y hasta le ganó la pulseada a Julio Buffarini en varias paradas bravas, como en el Superclásico por la Superliga 2019/20.

Sin embargo, Miguel Ángel Russo decidió no tenerlo en cuenta en sus primeros meses en la institución y, luego del parate en 2020 por la pandemia, se le dio vía para que se vaya a préstamo a sumar minutos. Su destino fue Gimnasia La Plata, en donde sorprendió a más de uno en el año que estuvo. Por eso, si bien había una opción para extender la cesión por seis meses más, el cuerpo técnico lo pidió de vuelta y el lateral no solo regresó, sino que ya se presentó en Ezeiza para continuar entrenando.

💪 Marcos Rojo y Marcelo Weigandt trabajan en el Centro de Ezeiza con la energía puesta en todo lo que se viene en el segundo semestre del año. pic.twitter.com/qn7Xf8jNMZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 9, 2021

JAN HURTADO

El delantero venezolano llegó luego de un gran semestre en el Lobo. La propuesta era comprarlo como apuesta a futuro, pero estuvo muy lejos del nivel que mostró en el cuadro de La Plata y, para colmo, la responsabilidad de ser uno de los centrodelanteros del plantel tras la salida de Darío Benedetto no lo ayudó. Así, Russo no lo tuvo en cuenta y se fue cedido a Red Bull Bragantino, en donde tampoco logró ganarse la titularidad. Si bien disputó 50 partidos, solo en ocho ocasiones estuvo desde el arranque, sumó poco más de 1000 minutos y apenas convirtió seis goles. Si participación más destacada se dio el último miércoles 9 de junio: ingresó a los 66' y anotó por duplicado para dar vuelta el marcador y darle la victoria a su equipo en el choque de vuelta ante Fluminense, por la tercera ronda de la Copa de Brasil (el 2-1 finalmente no alcanzó y quedó eliminado).

Hurtado faz o seu primeiro gol na minha história e empata para o @RedBullBraga! ⚽️



🎥 @SporTV #TerceiraFase #CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/SKKCMHsnXg — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) June 10, 2021

NAZARENO SOLÍS

Desde que Solís desembarcó en Boca desde Talleres, tras una gran temporada en la Primera B Nacional allá por 2016, que nunca tuvo oportunidades. Pasaron Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Alfao y, ahora, Russo y ninguno lo tuvo en cuenta. Pasó a préstamo por Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi y OFI Creta, de Grecia, en donde se encuentra actualmente y deberá volver el 30 de junio. Si bien renovó en el Xeneize hasta 2022 para poder salir cedido, una vez más no será tenido en cuenta.