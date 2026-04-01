Johan Derksen hace una llamativa predicción: «Creo que la selección holandesa...»

Johan Derksen considera muy posible que la selección holandesa no supere la fase de grupos del Mundial. Así lo afirmó el presentador de televisión el miércoles por la noche en el programa «Vandaag Inside».

«¿Será Holanda campeona del mundo?», plantea el presentador Wilfred Genee en el programa. «¿Qué os parece, chicos?» Rutger Castricum es el primero en responder con tono cínico.

«Sí, eso creo, ¿no? Si los has visto jugar, eso es lo que piensas. Fue Ecuador», se refiere al empate 1-1 de la Oranje en el partido amistoso del martes por la noche.

Derksen toma entonces la palabra. «No creo que la selección holandesa supere la fase de grupos», pronostica De Snor. La selección holandesa se enfrentará en la fase final a Japón, Suecia y Túnez.

«Ayer lo volví a ver y me pareció todo tan mediocre. Y luego ves: Túnez, Japón y Suecia... Japón y Suecia están en plena forma, son equipos con mucha fuerza y resistencia», opina Derksen.

«Túnez también tiene ahora muchos jugadores que juegan en el extranjero, así que ya no es una república bananera en lo que al fútbol se refiere», continúa. Por eso, su conclusión es que a la selección holandesa le espera un duro reto en la fase de grupos.

«Aún está por ver si este grupo de futbolistas de a pie sobrevive a la fase de grupos. Tienen malos porteros», analiza Derksen la selección de Ronald Koeman. «Bart Verbruggen me parece un mal portero, el de ayer (Mark Flekken, red.) tampoco vale nada. Robin Roefs es el mejor, pero estaba lesionado».

«Tienen tres o cuatro delanteros, pero ninguno es realmente un delantero de primera. ¡Eso es un problema! Todos esos jugadores son meros comparsas en el extranjero, no son estrellas. El equipo de Micky van de Ven (Tottenham Hotspur, nota del editor) no está por casualidad en los últimos puestos (17.º, nota del editor) en Inglaterra», ilustra su punto de vista.

Los equipos que queden en primer y segundo lugar del grupo se clasifican automáticamente para la fase eliminatoria, al igual que los ocho mejores terceros de los grupos del Mundial. «Es bastante fácil pasar de ronda», reconoce Derksen. «Pero no es seguro que eso vaya a suceder».