Joao Félix, el amor platónico del Barcelona

El Barça realizó los primeros informes en 2014 y desde entonces ha intentado incorporarle en ocasiones ya que "tiene un gran talento y personalidad".

LA INTRAHISTORIA

Joao Félix nunca ha dejado de encandilar a cualquiera que se fijara en él, incluido el . El club azulgrana le descubrió hace seis años, cuando todavía era un juvenil que despuntaba en el Porto, equipo que abandonó el verano de 2015 para ingresar en el juvenil del de su corazón. Cuando se estrenó con el filial al cabo de un año el Barcelona seguía estando allí, observándole cada fin de semana y tomando nota del crecimiento de este jovencísimo mediapunta que hoy se ha convertido en una de las grandes sensaciones de .

Según fuentes solventes de la secretaría técnica barcelonista explican a Goal "los informes que teníamos de él siempre fueron excelentes". Elaborados a través del ojeador que el Barcelona tiene en el club catalán siempre estuvo al tanto de que en la cantera del Benfica se estaba cociendo un futbolista superlativo, un Balón de Oro en potencia que convendría no perder de vista pero el Barcelona no tardó en advertir que no era el único club europeo que se había fijado en Joao. Era imposible que fuera de otra manera ya que el filial del Benfica se le quedó pequeño al cabo de poco y en 2018 promocionó al primer equipo. Tenía diecisiete años.

"Su precio era desproporcionado"

Le costó arrancar. El técnico, Rui Vitória, empezó a darle bola en el campeonato portugués, donde disfrutó de algunos ratitos en sus inicios. Se estrenó como goleador a lo grande, en su segundo partido, donde además salvó el empate en el derbi lisboeta frente al Sporting y en los últimos meses de 2018 se vio relegado al banquillo. Fue la última vez que pasó desapercibido si bien en el Barcelona hacía ya tiempo que "no había dudas con él" ya que estaba claro que iba para crack. Llegados a este punto, no tardaría en demostrarlo.

Empezó el 2019 como un tiro y en su tercera titularidad metió los dos goles con los que el Benfica se impuso al Rio Ave para seguir mojando en los partidos venideros. En las oficinas del Barcelona cada vez se hablaba más y mejor de él y se pusieron en contacto con Jorge Mendes para abordar un posible traspaso en verano. Sin embargo, el club azulgrana se encontró con que el agente del portugués le estaba subastando y "su precio era ya desproporcionado". También la se estaba moviendo para incorporar al último talento del fútbol luso y apuntaba a traspaso multimillonario en verano.

El Barcelona no le pierde de vista

El Barcelona, prendado de la calidad del mediapunta, se llegó a plantear su incorporación, cifrada en los 127 millones de euros que reflejaba su cláusula de rescisión. Sin embargo, el club azulgrana iba en busca de un delantero centro y con Antoine Griezmann apalabrado, resolvió incorporar al francés pero mirando todavía de reojo al portugués, que se marchó al precisamente gracias al traspaso de Griezmann a un Barcelona que no se olvida del portugués.

"Sigue siendo un jugador de gran talento y personalidad" constatan en el Camp Nou tras un primer año de adaptación en el cuadro colchonero en el que no brilló todavía pero sí dejó destellos del jugadorazo que podía llegar a ser. Y a fe que ha cumplido. Actualmente es uno de los máximos goleadores de Primera División y nadie discute su ascendencia y liderazgo sobre el césped cada vez que agarra el balón y encara la portería contraria.

Los informes del Barcelona siguen ahí pero se han quedado desfasados aunque los últimos tienen en común con los primeros que se realizaron el advertir que se trata de un jugador especial destinado a convertirse en uno de los grandes y el Barcelona estará allí si decide abandonar el Atlético en un momento u otro. Por ahora, a los barcelonistas les tocará atarle en corto el sábado para evitar nuevos rotos a una defensa especialmente inestable. Joao llega más enchufado que nunca y con ganas de demostrar que es un futbolista diferente al resto, aunque eso el Barcelona hace ya muchos años que lo sabe.