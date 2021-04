Javier Aguirre: "La MLS bajo ninguna circunstancia está a nuestro nivel"

El Vasco lanzó una retadora declaración que no gustará a los clubes norteamericanos.

Javier Aguirre asumió el cargo de Monterrey para este semestre, pareciendo que podría colarse en los primeros cuatro puestos de la clasificación, además de que busca el boleto a las semifinales de Concachampions.

El timonel de Rayados atendió a los medios de comunicación previo a su duelo contra Columbus Crew, lanzando una declaración desafiante para la MLS, la cual considera sigue por detrás de la Liga MX.

"Sí es otra liga en los últimos 20 años, los estadounidenses antes no tenían el mismo nivel que hoy, estaba en el inicio, antes contrataban un buen nombre y nada más. De hecho ahora los equipos tienen su propio campo, antes jugaban en estadios de beisbol, pero bajo ninguna circunstancia están aún a nuestro nivel", dijo categóricamente.

Igualmente, consideró que se deben hacer reformas para que la Concachampions sea vista en todo el planeta: "Me tocó vivir en distintos países y se ve Copa Libertadores, Copa América, no se ve Copa Oro o Concacaf, el partido de mañana no se verá más que en Estados Unidos y México, si logramos hacer más conocido esto a nivel internacional sería magnífico, pero a nivel deportivo sí es atractivo jugar contra equipos de otra confederación o de otro nivel".

Rayados busca su quinto título de Concachampions, competición que conquistó de 2010 a 2013, además de un título contra Tigres en el 2019.