Javier Aguirre habría aceptado volver a la Selección mexicana

El Vasco afirmó que no se hubiera negado a volver a tomar el mando de México para el proceso rumbo al 2026.

A Javier Aguirre le habría gustado tener una tercera etapa en la Selección mexicana. El Vasco afirmó que, en caso de que la Federación Mexicana de Futbol lo hubiera buscado para ser entrenador de México, no se habría negado.

"No le puedes decir que no nunca a tu país. Las veces que me ha llamado México como entrenador en 2002, 2009, han sido situaciones complicadas. Es tu país, está tu gente ahí, están mis hijos ahí, está mi nieta, está mi familia. De cuando en vez ir a tu país te viene bien", declaró Aguirre en entrevista para ESPN.

El Vasco, quien actualmente dirige al Mallorca en España, elogió las cualidades de Diego Cocca, quien finalmente fue elegido para ser estraga del Tricolor y además, también dejó abierta la puerta a ocupar ese banquillo en un futuro.

"Mientras yo esté activo, sea mexicano y tenga capacidad por supuesto que al estar vigente estás ahí (como opción para ser director técnico, entendiendo que en su momento en 2001, 2009 había gente muy capacitada", señaló.

Javier Aguirre ha estado en dos etapas diferentes con la Selección mexicana: La primera fue en 2001, donde logró la clasificación al Mundial de Corea-Japón en un momento muy complicado y la segunda en 2009 de cara a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.