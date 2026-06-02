El centrocampista del PSV Ismael Saibari negocia con el Bayern de Múnich, según reveló el martes el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano.

Al jugador le atrae la idea de fichar por el Bayern, que lo ve como alternativa a Anthony Gordon (Newcastle United), quien ha elegido el FC Barcelona.

Gordon actúa como extremo, mientras que Saibari es el centrocampista más ofensivo del PSV.

Por ahora se desconoce cuánto podría recibir el PSV, aunque el campeón holandés aspira a un traspaso récord.

El récord lo tiene Hirving Lozano, vendido al Nápoles en 2019 por 50 millones.

Transfermarkt valora a Saibari en 40 millones, pero sus buenos números y su paso por el Mundial podrían elevar la cifra.

En sus 142 partidos con el club ha marcado 42 goles y dado 29 asistencias.