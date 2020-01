Isco, un superfutbolista para un Madrid finalista

El talento del malagueño pone al Real en la definición de la Supercopa; tras golear al Valencia, los blancos esperan por Barça o Atleti.

y no jugaron todavía la segunda semifinal de la Supercopa española, pero ya tienen un problema: Isco Alarcón está en modo superfutbolista y su renacimiento como jugador de elite ha puesto este miércoles al en la definición del próximo domingo, que enfrentará a los merengues con culés o colchoneros. Sin Hazard, sin Bale y sin Benzema, parecía que al Madrid le podría faltar gol en Arabia Saudí. Nada de eso. Los capitalinos acabaron muy pronto con la ilusión del , al que golearon al ritmo de sus mediocampistas, liderados por un Isco descomunal, autor del segundo gol y de perfecta lucidez en el tercero. El primero había sido de Kroos, olímpico y sobre los 15 minutos de la primera parte.

La resurrección de Isco, a quien el poste le negaba su doblete ya en la primera parte, llega en un momento perfecto para el Real Madrid, que afronta con ambición la segunda mitad de la temporada. Si Isco empezaba a ser otro futbolista desde que Zidane le diera la titularidad contra el en el Bernabéu, el ex del le agregó gol al buen rendimiento que venía mostrando en los últimos partidos, Clásico incluido. Como bonus track, Isco pudo dedicarle a su hijo Theo el primer gol, ya que no marcaba desde el pasado mes de marzo (vs. , por ). De esa manera, el también ex jugador del Valencia se convertía en el cuarto jugador del Real que marcaba en seis competiciones diferentes en el siglo XXI tras Cristiano Ronaldo, Benzema y Sergio Ramos. Y por si fuera poco, pulverizó en este partido su récord de pases con el Madrid en todas las competiciones (102, 96 de ellos con acierto, según datos de Opta).

102 - @isco_alarcon ha establecido contra el Valencia su record de pases (102) y de pases buenos (96) en cualquier partido con el @realmadrid en todas las competiciones. Miel#Supercopa2020 #RealMadridValencia pic.twitter.com/RRCfOSW0Dl — OptaJose (@OptaJose) January 8, 2020

El Valencia estuvo a años luz de parecerse al campeón de , o a un clasificado para los octavos de final de la . Superado de principio a fin, los de Celades ofrecieron tan poco que Zidane pudo darse el lujo de sacar en la segunda parte a Marcelo, que no jugaba desde noviembre, a James Rodríguez, que volvió tras su lesión, y a Mariano Díaz, que regresó de su ostracismo y debutó esta temporada ingresando al campo por un Luka Jovic peleado con el gol, pero que al menos asistió a Modric para que el croata cerrara el partido al más puro estilo Balón de Oro. Su remate al palo largo con el revés del pie derecho es para ver hasta el domingo.

Pasado el minuto 90, ni el VAR quiso perderse la fiesta de Isco y compañía: el videoarbitraje vio mano de Ramos y Dani Parejo descontó desde el punto de penalti. Un tanto que sirvió para ver por TV a Courtois y confirmar que el belga había estado en campo.