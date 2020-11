Inter despertó en el final y logró la remontada ante el Torino

se llevó un triunfo que parecía impensado en buena parte del encuentro, al remontar dos goles frente a en San Siro para ganar por 4-2 en la fecha 8 de la .

La visita logró abrir el partido en el último instante del primer tiempo, con un exquisito pase de Soualiho Meite que dejó a Simone Zazá en clara opción de anotar dentro del área. El Toro estiró la diferencia a la hora de partido con el penal convertido por el argentino Cristian Ansaldi y llenaba de incertidumbre al Neroazzurro.

Goles de Inter vs. Torino, por la Serie A: videos y estadísticas

Inmediatamente, el equipo de Antonio Conte salió decidido a achicar diferencias y lo consiguió a los 64´ por Alexis Sánchez, que tomó un balón suelo tras rebotes a centímetros de la línea de meta. El chileno fue determinante en el juego al asistir a Romelu Lukaku en la igualdad conseguida a los 67´.

