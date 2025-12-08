Inter de Milán vs. Liverpool, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tras su convincente victoria contra el Como, el Inter de Cristian Chivu sale al campo una vez más en San Siro para uno de sus últimos partidos de la Liga de Campeones. Llega a Milán un Liverpool completamente diferente al de la temporada pasada, actualmente luchando y decepcionando, por decir lo menos, tanto en la Premier League como en Europa.

El Inter perdió su último partido europeo contra el Atlético de Madrid, ralentizando efectivamente su progreso hacia los últimos 16, pero todavía están en las primeras posiciones, mientras que el Liverpool está en la zona de play-off, con dos derrotas pero también tres victorias, haciendo su campaña europea decididamente mejor que la británica.

Con 270 minutos restantes, el Inter puede dar un paso significativo hacia la clasificación directa para los últimos 16 de la Liga de Campeones mañana sin pasar por los play-offs, que es lo que el Liverpool está buscando para salvar su temporada después de meses para olvidar.

Cómo ver Inter de Milán vs Liverpool, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, con ESPN 2 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Inter vs. Liverpool: hora de inicio

Si estás en el extranjero, puedes utilizar una red privada virtual (VPN) para ver partidos como Inter vs Liverpool con tu servicio de streaming, en este caso Sky o NOW. Una VPN, como NordVPN , te permite establecer una conexión segura en línea mientras haces streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

El partido se disputa este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias del Inter

Tras la impresionante victoria contra Como, Chivu confirmará prácticamente a todo el equipo que comenzó el partido, con Lautaro Martínez y Marcus Thuram en el frente. Yann Sommer estará en la portería, mientras que Manuel Akanji es duda debido a la gripe: Yann Aurel Bisseck podría jugar en su lugar junto a Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni. Federico Dimarco y Carlos Augusto (nueva incorporación) jugarán en el mediocampo, con Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu y Piotr Zielinski comenzando de nuevo.

Noticias del Liverpool

Slot alineará a Alisson en la portería, defendido por el cuarteto de Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk y Andy Robertson. Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister jugarán en el mediocampo central, con Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz y Cody Gakpo en el mediocampo ofensivo. Alexander Isak liderará la línea. La inclusión de Mohamed Salah es dudosa.

El Inter ganó cuatro partidos consecutivos de la Liga de Campeones antes de perder contra el Atlético de Madrid, mientras que en la liga también ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales.

Liverpool empató 3-3 en su último partido de liga contra Leeds, registrando solo una victoria en sus últimos cinco partidos de la Premier League. Su récord europeo es de tres victorias y dos derrotas.

Partidos entre los dos equipos

Inter y Liverpool se han enfrentado siete veces en la historia, todos en la Liga de Campeones/Copa de Europa. El último encuentro fue en 2021/2022, cuando el equipo italiano ganó 1-0 en Anfield, después de que los Reds hubieran ganado 2-0 en San Siro.

El récord general muestra cuatro victorias para Liverpool y dos para Inter, sin empates hasta ahora.

Clasificaciones

Inter está actualmente segundo en la Liga de Campeones con 12 puntos (Arsenal lidera la clasificación europea con 15). Liverpool está a solo tres puntos, determinado a alcanzar al equipo milanés y continuar peleando por un lugar en los octavos de final.

