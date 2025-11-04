+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoInter Milán
Giuseppe Meazza
team-logoKairat Almaty
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Inter de Milán vs. Kairat, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Inter de Milán y Kairat, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Inter de Milán recibe a Kairat este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Giuseppe Meazza, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Inter de Milán vs. Kairat de la Champions League 2025-26

Los Nerazzurri llegan al compromiso después de vencer por marcador de 4-0 a Unión Saint-Gilloise en la fecha 3, con goles de Denzel Dumfries, Lautaro Martínez, Hakan Calhanoglu y Francesco Pio Esposito. El equipo dirigido por Christian Chivu es tercero en la clasificación con nueve puntos.

Por su parte, el Equipo del Pueblo empató por 0-0 frente a Pafos en su más reciente partido en el certamen continental. El cuadro a cargo de Rafael Urazbakhtin es trigésimo cuarto en la tabla con una unidad.

Cómo ver Inter de Milán vs Kairat, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 7
SudaméricaESPN 2 (Argentina, Chile), ESPN 5 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium
MéxicoCaliente TV
Estados UnidosParamount+, DAZN

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 7, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV<.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2, ESPN 5 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Inter de Milán vs Kairat

crest
Liga de Campeones - Champions League
Giuseppe Meazza

El partido se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Inter Milán contra Kairat Almaty alineaciones

Inter MilánHome team crest

3-5-2

Formación

4-2-3-1

Home team crestKAL
1
Y. Sommer
30
C. Augusto
31
Y. Bisseck
6
S. de Vrij
32
F. Dimarco
23
N. Barella
2
D. Dumfries
7
P. Zielinski
16
D. Frattesi
10
C
L. Martinez
94
F. Esposito
77
T. Anarbekov
80
E. Sorokin
25
A. Shirobokov
3
L. Mata
24
A. Mrynskiy
55
V. Gromyko
4
D. Kasabulat
15
C
O. Arad
9
D. Satpaev
7
Jorginho
26
E. Filho

4-2-3-1

KALAway team crest

INT
-Alineación

Suplentes

Manager

  • C. Chivu

KAL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • R. Urazbakhtin

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Inter de Milán

En Italia han comenzado a caer algunas criticas alrededor del rendimiento de Lautaro Martínez, quien se encuentra en una sequía goleadora. 

Además, hubo cierta polémica alrededor de Josep Martínez, quien estuvo en el banquillo en el último juego del Inter, a pesar de estar bajo investigación por la muerte de un hombre mayor en un accidente de tránsito.

Noticias del Kairat

El Equipo del Pueblo acaba de ganar el título de la temporada 2025 de la Liga Premier de Kazajistán, con lo que aseguró su para a la ronda de clasificación para la próxima edición de la Champions League. Además es su quinto trofeo de liga de su historia y segundo consecutivo.

Cómo llegan al partido

INT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

KAL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles

0