El portero español del Inter, Josep Martínez, involucrado en un horrible accidente de coche que resultó en la muerte de un hombre de 81 años en silla de ruedas
Tragedia en Fenegro: Portero del Inter implicado en accidente de coche
El portero suplente del Inter, Martínez, estuvo involucrado en un accidente de tráfico mortal que ocurrió el martes por la mañana en Fenegro, un pequeño pueblo cerca del complejo de entrenamiento del club en Appiano Gentile. Según informes de La Repubblica y ANSA, el español de 27 años iba conduciendo hacia el entrenamiento cuando su coche atropelló a un hombre de 81 años que viajaba en una silla de ruedas eléctrica en la Via Bergamo aproximadamente a las 9:40 a.m.
Los servicios de emergencia, incluyendo una ambulancia, una unidad de rescate en helicóptero y la policía local, llegaron rápidamente al lugar. A pesar de sus mejores esfuerzos, la víctima anciana fue declarada muerta poco después de la colisión debido a la gravedad del impacto.
- Getty Images Sport
Investigaciones iniciales e informes policiales
Las investigaciones iniciales por parte de los Carabinieri sugieren que las evaluaciones tempranas indican que la víctima podría haber sufrido un episodio médico repentino antes de cruzarse en el camino del vehículo de Martínez. Las autoridades están reconstruyendo la secuencia de eventos para determinar la causa precisa del incidente.
Según los informes, el usuario de la silla de ruedas pudo haber cambiado de dirección abruptamente, entrando en el carril opuesto. Testigos en la escena confirmaron que Martínez detuvo inmediatamente su vehículo, salió y trató de brindar primeros auxilios al hombre antes de que llegaran los paramédicos. La policía también ha señalado que el portero del Inter cooperó plenamente, visiblemente conmocionado, y permaneció en el sitio mientras se llevaban a cabo los procedimientos formales.
Inter cancela conferencia de prensa
Martinez fue descrito por informes locales como “visiblemente afectado” por el incidente. En respuesta al evento, el Inter de Milán canceló una conferencia de prensa previa al partido que estaba programada para la tarde del martes con el entrenador en jefe Cristian Chivu, quien tenía previsto hablar antes de su enfrentamiento en la Serie A con la Fiorentina. La decisión del club refleja la gravedad de la situación y el impacto emocional que ha tenido en el jugador y el equipo. Aún no se ha emitido una declaración oficial de parte del propio Martinez, ya que los procesos legales y procedimentales siguen en curso.
Martinez, un internacional español nacido en Las Palmas, comenzó su carrera juvenil en la famosa academia La Masia del Barca antes de mudarse al RB Leipzig en 2020. Después de un período de dos años en Alemania, se unió al Genoa y posteriormente se trasladó al Inter de Milán en el verano de 2024.
Se esperaba que el jugador de 27 años estuviera en el banquillo para el partido entre semana del Inter contra la Fiorentina, pero su participación ahora es incierta mientras se recupera emocionalmente del trágico evento. Los informes sugieren que el club le ofrecerá pleno apoyo psicológico en los próximos días.
- AFP
La investigación sobre el incidente continúa
Las autoridades locales en Como continúan examinando los detalles del fatal accidente, y se espera que los expertos en reconstrucción de accidentes publiquen un informe formal a finales de esta semana. El club decidirá internamente si Martínez estará disponible para los próximos partidos. Los Nerazzurri se enfrentan a la Fiorentina en San Siro el miércoles, seguidos de un viaje a Hellas Verona el domingo y un partido de la Liga de Campeones contra el Kairat Almaty la próxima semana.