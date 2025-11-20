Inter de Milán vs. AC Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Inter de Milán recibe a AC Milán este domingo 23 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Giuseppe Meazza, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el Inter de Milán vs. AC Milán de la Serie A 2025-26

Los Nerazzurri llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a la Lazio en la fecha 11, con goles de Lautaro Martínez y Ange-Yoan Bonny. El equipo dirigido por Cristian Chivu es líder en la clasificación con 24 puntos.

Por su parte, los Rossoneri empataron por 2-2 frente a Parma en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Alexis Saelemaekers y Rafael Leao. El cuadro a cargo de Massimiliano Allegri es tercero en la tabla con 22 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Inter de Milán vs AC Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ México ESPN, Disney+ Estados Unidos FOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Inter de Milán vs AC Milán

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

El partido se disputa este domingo 23 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

México:13:45 horas

Argentina:16:45 horas

Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Inter Milán

Akanji habló para SportMediaset durante la semana, momento que aprovechó para hablar del derbi.

"¿El derbi contra el Milán? ¡Qué ganas tengo!, pero aún no lo he pensado. No estaría mal marcar mi primer gol: todavía no he marcado y espero hacerlo pronto. No es mi responsabilidad, pero espero ayudar al equipo en ese sentido también, y quizá pueda suceder en el derbi."

Noticias del AC Milán

Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, los rumores alrededor de Santiago Giménez siguen en aumento y entre ellos, resalta el supuesto interés del Sunderland por el delantero mexicano.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles