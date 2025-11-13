Milan busca reunirse nuevamente con Robert Lewandowski mientras Zlatan Ibrahimović presiona por su llegada

Según Calciomercato, el AC Milan está preparando un nuevo acercamiento a Robert Lewandowski, con una reunión programada en las próximas semanas entre el director deportivo Igli Tare y el agente del delantero, Pini Zahavi. Los Rossoneri han convertido al jugador de 37 años en un objetivo prioritario para junio, convencidos de que su llegada podría marcar un antes y un después en la reconstrucción del club bajo Max Allegri. El contrato de Lewandowski con el Barcelona expira en junio de 2026, pero la incertidumbre sobre su rol a largo plazo, sumada al plan del club de fichar a un nuevo delantero centro el próximo verano, mantiene su futuro abierto.

El Milan descartó intentar su fichaje el año pasado debido a restricciones salariales, pero con la clasificación a la Liga de Campeones como objetivo clave, los directivos creen que el momento es propicio para iniciar negociaciones. La directiva de San Siro ya ha tanteado al entorno de Lewandowski, y se espera que la próxima reunión se centre en los posibles términos salariales. Actualmente, el polaco percibe 20 millones de euros netos en el Barcelona, casi tres veces el salario del jugador mejor pagado del Milan, Rafael Leao.

Con el Barcelona evaluando posibles reemplazos y Lewandowski manteniendo abiertas todas sus opciones, la situación entra en una fase crucial que podría marcar el rumbo del mercado de fichajes del próximo verano.

