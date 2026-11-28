El Inter-Genoa se podrá ver en DAZN, que tiene los derechos de todos los partidos de Serie A, así como en Sky Sport y NOW. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de streaming en directo disponibles para seguir el partido.

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Serie A - Jornada 13 28 nov 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

El Inter recibe al Genoa el sábado por la noche en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, en un partido de Serie A.

El equipo de Cristian Chivu es tercero en la clasificación con 29 puntos y ha marcado 32 goles en las primeras 12 jornadas, más que cualquier otro equipo del campeonato. El ataque del Inter llega con confianza tras el 2-0 del miércoles ante el Stuttgart en la Champions League, con goles de Sucic de penalti y de Lautaro Martinez, que volvió a marcar después de más de un mes.

Antes de la victoria europea, el Inter había empatado 4-4 en Bérgamo ante la Atalanta en un partido cargado de goles. Queda por ver cómo saldrá Bastoni del encuentro contra el Stuttgart, del que se retiró en la primera parte por un problema muscular en el muslo.

El Genoa de Daniele De Rossi es décimo con 16 puntos y ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. El pasado domingo, el Genoa venció 2-0 al Sassuolo a domicilio, con un doblete de Milutin Osmajic y siete paradas de Justin Bijlow.

En San Siro, el Genoa buscará poner fin a una mala racha: solo ha marcado una vez en sus últimas 10 visitas al Inter en Serie A.

Esta es toda la información sobre el horario, el canal de TV y el streaming en directo para seguir el partido.

Noticias de los equipos

Chivu debería apostar por este once en el equipo local: Josep Martinez; Carlos Augusto, Pavard, Bastoni; Dimarco, Stankovic, Barella, Mkhitaryan, Spence; Thuram, Pio Esposito. Bonny, Zielinski y Calhanoglu son baja por lesión, mientras que no hay sancionados.

El Genoa de De Rossi debería alinear a este once: Bijlow; Marcandalli, Oestigard, Vasquez; Ellertsson, Ehizibue, Amorim, Traore, Baldanzi; Messias, Osmajic. Colombo y Nuredini no están disponibles y no hay sancionados. La información se actualizará cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El Inter suma 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco partidos, con 11 goles a favor y 8 en contra. Su resultado más reciente es el 2-0 ante el Stuttgart en la Champions League del 25 de noviembre. Antes empató 4-4 con la Atalanta en liga, tras vencer 2-0 al Como y 3-0 a domicilio al Feyenoord. La derrota fue el 3-1 en el derbi ante el Milan.

El Genoa ha ganado cuatro partidos y ha perdido uno, sin empates, con 7 goles a favor y 3 en contra. Su último partido fue el 2-0 a domicilio ante el Sassuolo del 22 de noviembre. Antes había derrotado 2-1 al Lecce, 2-0 a la Juventus y 1-0 al Venezia, mientras que su único tropiezo fue el 1-2 ante el Milan.

Precedentes

El último precedente es el Inter-Genoa del 28 de febrero de 2026, que terminó 2-0 en Serie A. En los cinco enfrentamientos más recientes, el Inter ha ganado cuatro veces, con un empate y ninguna victoria del Genoa. El Inter ha marcado 9 goles y ha encajado 4. El 2-2 del 17 de agosto de 2024 en Génova fue el único de esos partidos que no ganó.

Clasificación

En Serie A, el Inter ocupa el tercer puesto y el Genoa es décimo.