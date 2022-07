Informe La Fábrica: El Madrid ata a dos alevines del Atlético

Además de Jesús Fortea, el club blanco ha fichado, por el momento, a otros dos jugadores de la cantera colchonera. También a fichado un analista.

Por Jorge C. Picón - Hace apenas unas semanas que el Madrid rompió el pacto de no agresión con el Atlético de Madrid y, desde entonces, no ha perdido el tiempo. El primer jugador en hacer el trasvase del segundo al primero fue Jesús Fortea. Tal y como avanzó Mario Cortegana en "Marca", el lateral derecho que esta temporada ha sido cadete (15 años) y uno de los proyectos de jugador más interesantes que hay actualmente en España, jugará de blanco la temporada que viene. Pero no es el único que ha cambiado la ciudad deportiva de Alcalá por la de Valdebebas. Según ha podido saber Goal, la dirección de cantera del Madrid ha atado a dos futbolistas de categoría alevín de cara a la temporada que viene.

La idea del club con estos chicos es ofrecerles una carrera en la cantera, empezando por ser piezas importantes en sus respectivos equipos. También han puesto a su disposición todas las facilidades que ofrece Valdebebas. El club juega con la baza de los muchos futbolistas de su cantera que acaban teniendo un hueco en el fútbol profesional. Este verano, sin ir más lejos, Chust y Gila se han marchado a Cádiz y Lazio respectivamente. Por el contrario, el Atleti no acaba de dar con la tecla para que sus mejores canteranos den el salto definitivo.

Se esperan más trasvases este mismo verano

Según el pacto no escrito que ha existido hasta esta temporada, ambos clubes tenían prohibido sondear a jugadores del equipo rival desde el primer equipo hasta, especialmente, categorías inferiores. Esta restricción se ha levantado y actores del entorno aseguran a Goal que cada verano, empezando por este, habrá numerosos movimientos entre ambos clubes. Incluso no descartan que haya más cambios en este.

Cabe recordar que un futbolista no puede firmar un contrato laboral con su club hasta los 16 años. Hasta entonces, el jugador es libre de cambiar de equipo a final de cada temporada. Esto hace que los fichajes hasta categoría cadete sean más 'sencillos' de llevar a cabo, pero se complican a partir de juveniles por el contrato que existe entre jugadores y club. Por ello, los citados trasvases serán más comunes entre los más jóvenes.

Al caso de los jugadores se le puede sumar el de un analista de vídeo del Atlético de Madrid que a partir de la temporada que viene trabajará para los blancos. Anton Meana confimó en la "Cadena SER" que el analista, que estaba en el equipo del Cholo Simeone, es desde el 30 de junto parte del equipo de trabajo de Carlo Ancelotti. Un 'fichaje' que deja en evidencia que ya no existe ningún tipo de cuidado a la hora de ir a buscar talento al máximo rival en la capital.