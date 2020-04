Ibrahimovic podría decir adiós al Milán este verano

Zlatan no seguirá la próxima temporada en San Siro, según 'La Gazzetta dello Sport'

Desilusionado con su club, medita abandonar Milán. Esa sería la decisión que podría tomar Zlatan Ibrahimovic, el controvertido y excepcional jugador sueco, de 38 años, que no parece dispuesto a renovar su contrato con el club limbardo, que expira el próximo 30 de junio. Según informan este miércoles los medios italianos, "Ibra" ya no comparte el proyecto del club y no tiene las mejores relaciones posibles con el consejero delegado "rossonero", el surafricano Ivan Gazidis y no excluye retirarse del fútbol el próximo verano, asegura el diario italiano "La Gazzetta dello Sport" en su portada de este miércoles.

Tanto es así, que "La Gazzetta dello Sport" dedica hoy su portada al sueco y titula: "Ibra, bye bye Milan", apunta el rotativo milanés, que destaca que el sueco está muy enfadado por la destitución del croata Zvonimir Boban, ex jugador "rossonero" y ex jefe de fútbol del club, con el que tiene un fuerte vínculo de amistad. El medio italiano también apunta la posibilidad de que otra leyenda del Milan, Paolo Maldini, ahora mismo director del área deportiva del club milanista, pueda renunciar a su cargo el próximo verano.

Ibrahimovic, que anotó cuatro goles en sus diez primeros partidos, ahora medita su salida del club. Regresó al Milan procedente de la norteamericana, pero en un abrir y cerrar de ojos el sueco, que ya no es precisamente ningún niño, podría abandonar la nave "rossonera" y quién sabe si entonar su retirada defnitiva del deporte rey. Claro, que nunca se sabe con Zlatan.