Cómo ver el partido de hoy entre FC Porto y Benfica en la Taca de Portugal: transmisión en vivo, canal de TV y hora de inicio

Pocos partidos en el fútbol mundial llevan el peso, la intensidad y la historia de Porto vs Benfica, y hoy, O Clássico toma el centro del escenario en los cuartos de final de la Taça de Portugal. Con un lugar en las semifinales en juego, dos de los clubes más grandes de Portugal se enfrentan en un duelo de eliminación directa de alto riesgo en el Estádio do Dragão.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de FC Porto vs Benfica, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber para ver el partido hoy.

Horario del partido FC Porto vs Benfica

El partido de hoy entre FC Porto y Benfica comenzará a las 3 pm ET y 8 pm GMT.

Contexto del partido

Porto y Benfica no son extraños a encuentros decisivos de copa, y este enfrentamiento agrega otro capítulo a una rivalidad definida por márgenes estrechos y momentos dramáticos. Aunque los choques de liga a menudo definen carreras por el título, la Taça de Portugal ofrece una dinámica diferente: una mala noche puede acabar con las esperanzas de la temporada de ganar un trofeo.

Para ambos equipos, la competencia representa un camino realista hacia un trofeo importante, aumentando la presión y la intensidad en torno a este enfrentamiento. Los ganadores no solo se acercan al trofeo, sino que también ganan impulso en una temporada donde ambos equipos persiguen el éxito en múltiples competiciones.

El Porto de Francesco Farioli entra en los cuartos de final con confianza basada en fuertes actuaciones recientes, particularmente en casa. El Dragão ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más intimidantes en el fútbol portugués, y la capacidad del Porto para controlar los partidos allí les da una ventaja psicológica.

La solidez defensiva ha sido clave para su carrera en la copa hasta ahora, mientras que su juego ofensivo ha sido eficiente en lugar de extravagante. Es probable que el Porto aborde el juego con equilibrio: disciplinados sin el balón, pero rápidos para explotar espacios cuando se recupera la posesión. Alcanzaron esta etapa al derrotar al Famalicão 4-1 en la ronda anterior.

El Benfica de Jose Mourinho, por su parte, llega sabiendo que el fútbol de eliminación a menudo favorece la experiencia, un área en la que están abundantemente dotados, y estarán tan confiados como sus oponentes en este encuentro. El equipo lisboeta ha llegado consistentemente a las etapas finales de la Taça de Portugal en temporadas recientes y verá este partido como una oportunidad crucial para mantener vivas sus ambiciones de trofeo.

La fortaleza del Benfica radica en su variedad ofensiva y capacidad para golpear al contragolpe, especialmente fuera de casa. Si pueden manejar la presión inicial y mantener la compostura, su calidad en el tercio final podría resultar decisiva. El Benfica se clasificó para los cuartos de final con una sólida victoria por 2-0 sobre el Farense en la ronda anterior.

Noticias del equipo y plantillas

Forma

Récord histórico

Históricamente, el Porto tiene una ligera ventaja en los resultados directos en todas las competiciones, particularmente en la Primeira Liga y las copas nacionales. El Benfica, sin embargo, se mantiene cerca, asegurando que la rivalidad nunca haya sido unilateral. Ambos clubes han disfrutado de períodos de dominio, a menudo oscilando el impulso de un lado a otro a lo largo de las décadas.

Los encuentros recientes destacan la imprevisibilidad del enfrentamiento. Grandes victorias para ambos lados, empates ajustados y encuentros dramáticos han sido parte de las últimas temporadas, subrayando cómo la forma y el contexto a menudo superan la historia cuando estos dos equipos se enfrentan. La ventaja de jugar en casa también ha jugado un papel significativo, con el Porto tradicionalmente fuerte en el Estádio do Dragão y el Benfica formidable en el Estádio da Luz.

