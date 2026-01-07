Bournemouth vs Tottenham, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los goles generalmente están garantizados en los partidos de Bournemouth, mientras que el Tottenham es el segundo mejor equipo como visitante en la Premier League esta temporada.

Aquí es donde encontrar transmisiones de Bournemouth vs Tottenham mientras GOAL te brinda todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Hora de inicio del partido Bournemouth vs Tottenham

Premier League - Premier League Vitality Stadium

El partido de hoy entre Bournemouth y Tottenham comenzará el 7 de enero de 2026 a las 14:30 EST y 19:30 GMT.

Contexto del partido

Los Cherries perdieron un emocionante partido de cinco goles la última vez en casa contra los líderes del campeonato, Arsenal. Sus 20 partidos de liga esta temporada han producido un total de 69 goles, lo que los convierte en el equipo más entretenido de la división en esa métrica. Sin embargo, los hombres de Ander Iraola no han ganado en 11 partidos de la EPL.

Tottenham estará contento de volver a la carretera después de otro decepcionante resultado en casa, un empate 1-1 contra Sunderland. El contraste en su forma de jugar en casa y fuera de casa no podría ser más marcado, con los hombres de Thomas Frank obteniendo 18 de sus 27 puntos esta temporada en sus desplazamientos.

Bournemouth está invicto en los últimos tres enfrentamientos directos (2 victorias, 1 empate), lo que incluye el partido de ida de esta temporada en agosto. Una victoria el miércoles completaría un doblete histórico en la liga sobre los Spurs.

Últimas noticias de lesiones de ambos equipos

El atacante de los Cherries, Justin Kluivert, enfrenta un largo periodo fuera tras una cirugía de rodilla. Tyler Adams (rodilla), Ben Gannon-Doak (muslo), Ryan Christie (rodilla), Matai Akinmboni (músculo) y Will Dennis (tobillo) están todos fuera. Antoine Semenyo, quien según informes está a punto de ser transferido, podría hacer su última aparición en casa.

El emocionante atacante ghanés Mohammed Kudus es uno de los seis ausentes para los Spurs, junto con el dúo de la AFCON Yves Bissouma y Pape Sarr, Dejan Kulusevski, James Maddison y Dominic Solanke. En el lado positivo para Thomas Frank, Destiny Udogie está cerca de regresar, y contará con Xavi Simons de vuelta tras una suspensión de tres partidos.

