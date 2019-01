Historia de la Copa América (1925): la versión más reducida

Sólo participaron Argentina, que salió campeón, Brasil y Paraguay.

La ciudad de Buenos Aires estaba lista para recibir a la Copa América de 1925. El torneo se volvía cada vez más competitivo y arrastraba a una enorme cantidad de gente, que se interesaba en ver a su Selección. Pero, cuando faltaban pocos días para el comienzo, dos bajas importantes dejaron al campeonato con sólo tres equipos. Fue, al final, el certamen más reducido de la historia.

Copa América 2019: cuándo es, grupos, dónde, fixture y entradas

Uruguay, que llegaba como bicampeón y el equipo más dominante de Sudamérica, se bajó por problemas políticos internos. Chile, por su parte, decidió no presentarse debido a los malos resultados del equipo en las ediciones anteriores.

Fue, entonces, la primera y única vez en la historia que el certamen contó con la participación de sólo tres equipos: Argentina, Brasil y Paraguay.

El artículo sigue a continuación

Brasil y Argentina superaron los dos partidos contra Paraguay y decidieron el título entre sí. En el primer choque, Argentina goleó a Brasil 4 a 1, con tres goles de Manuel Seoane.

En el último duelo, en Sportivo Barracas, empataron 2 a 2, lo que le aseguró el título a los anfitriones. Seoane, goleador con seis tantos, era uno de los pocos jugadores que no formaba parte del plantel superior de Boca Juniors. El delantero se desempeñaba en el humilde El Porvenir.

Resultados

Argentina 2 vs. Paraguay 0

Paraguay 2 vs. Brasil 5

Argentina 4 vs. Brasil 1

Brasil 3 vs. Paraguay 1

Paraguay 1 vs. Argentina 3

Argentina 2 vs. Brasil 2