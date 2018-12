Henry Figueroa busca "dar el máximo" en Alajuelense

El hondureño arribó desde Motagua y se puso bajo las órdenes de La Liga. Además, aclaró que no es un jugador indisciplinado.

Henry Figueroa ya se entrena en Alajuelense, club en el que arregló su contrato por tres años. El hondureño se fue de Motagua tras consagrase campeón en su país y ahora está al servicio de La Liga.

"Estoy bastante agradecido con Dios por la oportunidad de ir a jugar a Costa Rica, a un gran club como es Alajuelense, buscaré dar el máximo y esperando que todo salga de la mejor manera", dijo el defensor, de 25 años, a los medios de comunicación.

Figueroa se suma a sus compatriotas del plantel, Róger Rojas, Luis Garrido y Alex López. "Conversé con ellos, sé que han representado al país de la mejor manera y espero hacerlo igual", confesó.

Su llegada desde Motagua se dio tras un conflicto con el entrenador Diego Vázquez al considerar un acto de indisciplina. "Fue un mal entendido, nada más llegué tarde al entrenamiento, diez minutos después y luego el entrenador del Motagua tomó la decisión de no convocarme. Simplemente fue eso, no fue nada disciplinario, después hubo cosas que se hablaron que no fueron ciertas", aclaró.