Hellas Verona vs. Inter de Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Hellas Verona recibe a Inter de Milán este domingo 2 de noviembre a las 12:30 horas (España) en el estadio Marcantonio Bentegodi, por la jornada 10 de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el Hellas Verona vs. Inter de Milán de la Serie A 2025-26

Los Gialloblú llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-3 a manos de Como 1907 en la fecha 9, a pesar del gol de Suat Serdar. El equipo dirigido por Paolo Zanetti es décimo octavo en la clasificación con cinco puntos.

Por su parte, los Nerazzurri vencieron por 3-0 a la Fiorentina en su más reciente partido de liga, con un doblete de Hakan Calhanoglu y una anotación de Petar Sucic. El cuadro a cargo de Cristian Chivu es tercero en la tabla con 18 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Hellas Verona vs Inter de Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ México Disney+ Estados Unidos FOX Deportes, CBSSN, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, CBSSN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Hellas Verona vs Inter de Milán

Serie A - Serie A Stadio M. A. Bentegodi

El partido se disputa este domingo 2 de noviembre a las 12:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Marcantonio Bentegodi.

México: 05:30 horas

Argentina:08:30 horas

Estados Unidos: 07:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Hellas Verona

Los Gialloblú siguen en búsqueda de su primera victoria de la temporada en la liga, e incluso en copa solo han superado la primera ronda, lo que consiguieron en la tanda de penales.

Noticias del Inter de Milán

En los últimos días sobresalió en el entorno Nerazzurri la lamentable noticia del fallecimiento de un adulto mayor, atropellado por Josep Martínez, guardameta del equipo. El Inter le dio su respaldo al español, así como una semana libre y apoyo psicológico.

