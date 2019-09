Héctor Herrera cuenta su versión de la fiesta antes del Mundial 2018

El oriundo de Rosarito, Baja California, estuvo en el ojo del huracán por su aparición en dichas fotos.

Se había vuelto como un tema tabú para la Selección mexicana. Pero, al fin, uno de los protagonistas, Héctor Herrera, salió a hablar y dar su versión de los hechos sobre la fiesta realizada antes de viajar a Rusia para la Copa del Mundo 2018.

El mediocampista reveló la plática que tuvo con Juan Carlos Osorio, entonces director técnico del Tricolor, en entrevista con TV Azteca. "Yo le dije claramente: ‘Profe, si usted no me deja ir a mi casa yo me voy, con toda la pena del mundo, porque para mí lo más importante es mi familia". Volví (a , donde vivía en ese entonces), ocurrieron las cosas un poco bien".

Posteriomente, HH también mencionó otro tópico que generó polémica previamente: su decisión de no asistir a la Copa Oro 2019 para ganarse un lugar en el , en donde, por ahora, no ha debutado bajo las órdenes del timonel Diego Simeone.

"Después del Mundial no fue pensando en no volver más a la Selección. Tomé esa pausa porque creía que era lo más importante para mí, mi familia, venía un nuevo reto y tengo que conseguir lo más importante que es jugar. Para mí el estar aquí es un orgullo”, señaló.

Tras meses de ausencia, el Tata Martino llamó por primera vez al mediocampista desde que asumió y le 'perdonó' su determinación de perderse el campeonato de la Concacaf.