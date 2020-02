Guillermo Rivera: “Considero que la victoria ha sido justa”

El técnico y su equipo volvieron a la senda de la victoria.

Guillermo Rivera volvió a triunfar con FAS y logró su cuarta victoria consecutiva ante un rival muy complicado, ya que los enfrentamientos contra Isidro Metapán suelen ser disputados.

El artículo sigue a continuación

Sobre el triunfo de 1-0 ante los caleros, Rivera dijo: “Nos toca siempre sufrir pero al final considero que la victoria ha sido justa ante un rival que propuso lo suyo, pero que a Dios gracias no le alcanzó para empatar el partido. Tenemos que sufrir para sacar estos resultados, no es fácil ganar en esta cancha que me la sé de memoria “.

Más equipos

“Es lindo celebrar otro triunfo luego de sufrir cuatro derrotas consecutivas, pero eso no significa que ya logramos olvidar el pasado, vamos despacio tomando nuestro ritmo, nuestro nivel y está noche demostramos que vamos en ascenso, poco a poco”, finalizó "Memo" Rivera.