Gualberto Jara: "Estamos en una película de terror"

El paraguayo no esconde su deseo de seguir en Colo Colo mientras lamenta que el virus se siga expandiendo y que, por ejemplo, le cortara su momento.

El 2020 está stand-by tal y como todos los clubes chilenos y la mayoría en el mundo debido a la crisis sanitaria del coronavirus, que fue evaluada como una "película de terror" por el entrenador del Cacique, Gualberto Jara, que declara abiertamente su sueño de asumir la banca alba de forma oficial.

Todos los resultados de la temporada alba

"Estoy triste por lo que está pasando en el mundo entero. Estamos en una película de terror, en una terrible pesadilla de la que no despertamos. Tenemos que despertar", dijo el paraguayo en entrevista con ADN, donde lamentó no poder extender el buen momento del equipo: "Esto ha perjudicado profundamente, justo en un momento en el que estábamos levantando cabeza en los resultados, en el rendimiento individual y colectivo y se cortó".

Más equipos

Cuando fue consultado por más palabras sobre cómo el COVID–19 amagó su proceso que acababa de arrancar como un interinato, expresó que "veníamos de resultados negativos, falta de confianza y temores, pero Colo Colo tiene un muy buen plantel de jerarquía y experiencia y se hace más fácil una situación así de urgencia. Yo no tuve tiempo para hacer trabajo de campo, más trabajo de apoyo permanente y los cambios justos para mejorar los resultados, la confianza, la alegría del trabajo y la predisposición de los muchachos".

¿Por qué abril es el mes de Colo Colo?

Y de su continuidad, no tiene dudas cuál es su postura: "Siempre está ahí esa posibilidad, pero no hay nada concreto por la situación en la que estamos. Si se puede dar la posibilidad me gusta porque es mi casa, conozco al pueblo colocolino y al chileno".

¿Cómo han trabajado estos últimos días?: "Compartimos ideas técnicas y tácticas por videoconferencia para guiar a los muchachos, además de mantener la forma física"

¿Mantiene su vínculo con Gustavo Benítez?: "Estamos en contacto permanentemente, está en Asunción encerrado y siempre aprovechamos hablar de todo un poco"

El futuro del capitán: "Al colocolino le gustará la posibilidad de verlo a Esteban Paredes jugar más tiempo"

Jara, a la cabeza del Popular, empató contra , perdió sin apelaciones ante Jorge Wilstermann, en la agonía celebró en La Serena y con hambre copera fue más que el Athletico Paranaense. Y si bien el estilo del adiestrador todavía no cuajó entre la gente, por respaldar el cuidarse atrás antes que atacar, Scolari dijo que no y la búsqueda de DT está frenada con la plantilla confinada y más tranquila desde que asumió el ex ayudante de Benítez.