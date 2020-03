Pese al triunfazo, el estilo de Colo Colo no aprobó entre la gente

El elenco de Gualberto Jara ganó un partido fundamental pero los hinchas recriminaron todo lo que pudieron, tal vez por los fantasmas del presente.

le ganó a Athletico Paranaense por la mínima diferencia merced al gol tempranero de Pablo Mouche y bastante lucha. "Un partido muy de ", como lo definió el entrenador paraguayo Gualberto Jara, que superó -en el papel- el escollo más complicado que se le había presentado. Pero la gente en el Monumental, nerviosa y temerosa por la crisis que rodeaba al club antes de este 1-0, se descontroló durante el segundo tiempo.

Es más, desde la diana del ex molestó entre las tribunas que abundaran los pases de los defensores centrales con Brayan Cortés y, en rigor, todos los pases que no significaran trascender hacia los metros finales. Mouche en conferencia admitió que los antecedentes había que romperlos: "El funcionamiento no era el acorde a lo que veníamos trabajando, pero de a poco el equipo está saliendo adelante". Incluso, el goleador de la noche respaldó a Jara con más fuerza que nunca, asegurando que le está "entregando al plantel todas las herramientas para enfrentar los partidos".

Durante el complemento incrementó la incertidumbre por cómo lo iba a cerrar el profe Gualberto. Y si bien abundó el criterio para cuidar el balón y para mantenerlo cerca de Jandrei, en contadas ocasiones el Paranaense llegó hasta el fondo, aprovechó ciertas falencias y metió fierrazos sin destino y remates mal ejecutados que con más precisión podían significar un eventual empate.

El Cacique está vivo en la Copa Libertadores y necesitaba los puntos más que nunca. Eran vitales como el agua. Algunos hinchas no lo entendieron y aparecieron los habituales "así no juega Colo Colo", "hay que atacar", junto con el hecho de que cada compromiso defensivo asustó a miles y el par de fallas de Nicolás Blandi frente a la meta fueron recriminadas con furia.

Claro que, el reloj también juega y cuando Wilmar Roldán anunció cuatro minutos de descuento todos rogaron por el término. Pero Colo Colo, que se cuidó, cedió la pelota y sufrió en ocasiones contadas con los dedos de una mano, lo cerró con jerarquía y reinició el Grupo C, ya que tras dos jornadas están todos igualados. Allí vino el desahogo, los cánticos en la salida, el regreso de la ilusión y la rauda salida: en apenas un par de minutos se vació el Monumental... con una enorme sonrisa.