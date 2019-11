Griezmann: "Messi, Suárez y yo ya cenamos juntos"

El francés señala en la web de la UEFA que su relación con los cracks del Barcelona va mejorando y asegura que "no veremos a otro como Messi".

Antoine Griezmann concedió una entrevista a la web de la UEFA en la que repasa su trayectoria, poniendo especial énfasis en sus primeros meses de adaptación al así como su relación con Leo Messi.

Adaptación. "Aquí aprenderé algo más, por supuesto. Todo lo que aprendo, todo lo que amo, lo pongo a disposición del equipo. También noté un cambio en mi segunda temporada en Madrid. Me dije a mí mismo: “Este es el jugador que quiero ser”. Y tomé cosas de la Real y el Atleti y eso fue lo que me permitió convertirme en campeón mundial".

Dos derrotas en las finales d ela . "No abandoné el Atlético para ganar la Champions League o para ganar más trofeos. Vine aquí para aprender un nuevo estilo de juego, para adoptar una nueva filosofía y tratar de mejorar y aprender cosas a nivel personal".

Barcelona. "El objetivo era realmente aprender un nuevo estilo de juego en un club que diseña el fútbol de una manera diferente. Mi objetivo era aprender algo nuevo porque no hay duda de que Atleti puede ganar la liga española y la UEFA Champions League en cualquier momento".

El artículo sigue a continuación

Adaptación. "Trato de aprender y entender cómo juegan mis compañeros de equipo. Todos son nuevos para mí. No controlo las carreras de Luis Suárez, Leo Messi y Ousmane Dembélé, los centrocampistas o mi lateral izquierdo. Trato de entender lo más rápido posible porque el equipo me necesita, pero a veces es difícil. Cuando tengo el balón, me falta confianza para pasar, para disparar a la portería, pero llegará con el tiempo".

Messi. "Es un jugador que nunca volveremos a ver en los próximos cuarenta años. Solo podemos disfrutar de su fútbol, ​​ya sea su compañero de equipo, los espectadores en las gradas o su entrenador porque lo que hace con el balón es increíble, es una delicia verlo jugar como jugar a su lado".

Relación con Messi y Luis Suárez. "Soy realmente tímido y tengo problemas para ir a hablar con otros. No soy el tipo de persona que comenzará la conversación, soy demasiado tímido. Luis, Leo y yo, nos conocemos, ya cenamos juntos y nuestra relación solo puede progresar con el tiempo. Es obvio que lo que puede suceder en el césped solo puede ayudarnos a sentirnos cómodos cuando jugamos".