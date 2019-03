Griezmann: "Hemos elegido un mal día para cagarla"

La estrella del Atlético de Madrid se mostró muy crítico tras la eliminación ante la Juventus en la Champions League.

Antoine Griezmann vivió una noche negra en la UEFA Champions League después de caer por 3-0 ante la en la vuelta de los octavos de final y no poder evitar la eliminación del .

"No hemos entrado en el partido, sabíamos que iba a ser difícil y hemos elegido un mal día para cagarla. Todo el mundo está jodido y yo me siento culpable, porque no he podido llevar el ritmo del juego.Han ido superiores a todos los niveles, no nos pueden hacer un 3-0 a nosotros. No ha sido nuestro día, me acuerdo del partido con el Bayern, que fue igual pero supimos mejorarlo al descanso. No sé que decirle a la afición, estamos jodidos", analizó en Movistar.

El francés también elogió el partido Cristiano Ronaldo, héroe de la vecchia signora tras marcar un hat-trick: "Le tiene tomada la medida a todo el mundo porque es un gran jugador. En la ida conseguimos que no tuviera ocasiones y hoy tuvo 3 y las 3 fueron para dentro".

Por su parte, Saúl también reconocía los errores que cometieron en el duelo: "No hemos sido lo inteligentes que debíamos ser cuando hemos atacado con los espacios que dejaban ellos, no hemos creado peligro. No nos puede pasar lo que ha pasado con un 2-0, no hemos sabido reaccionar"