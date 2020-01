Gerson Mayén explicó su salida del Santa Tecla

El ahora volante del Cobán Imperial dio detalles de la decisión de irse del club colinero.



Gerson Mayén salió del Santa Tecla, pero no lo hizo de la manera como esperaba, ya que según lo expresado por el volante, algunos dirigentes le pidieron salir y también analizó el futuro inmediato de los periquitos.

Mayén, hoy desde Guatemala, contó en el programa Güiri Güiri lo sucedido en Santa Tecla: “Durante el torneo ya sabía que iba a salir, porque se dio algo dentro de la directiva. No me pareció lo que me dijeron. Prácticamente me querían fuera antes del final del torneo”.

“No sé si este es el fin de la era de Santa Tecla. De eso nos vamos a dar cuenta en un año, todavía hay equipo. No hay excusas, pero lo de la directiva nos afectó bastante. Si un equipo no está al día, no va a rendir. Se habían atrasado dos meses de pago y eso no había pasado antes en Santa Tecla”, agregó el volante de creación.