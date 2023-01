El fútbol no es la única pasión que tiene 'el expreso de Cardiff'...

'El golfista'. Gareth Bale, que este lunes anunció su retirada del fútbol, se ganó ese apodo durante su etapa en el Real Madrid y su obsesión por el golf ha provocado muchas burlas, incluso de sus propios seguidores. Cuando luchó por encontrar su mejor forma en el Santiago Bernabéu y se encontró ocupando un lugar en el banquillo, algunos le reprocharon su amor por ese deporte.

"Mucha gente tiene problemas conmigo porque juego al golf", dijo Bale al podcast "EAL". "No sé cuál es el motivo, porque he hablado con los médicos y todo el mundo está bien con que juegue al golf".

"Los medios tienen la percepción de que no es bueno para mí. Steph Curry juega, tal vez, en la mañana de un día de partido. Pero si yo juego dos días antes de un partido, la gente se pregunta '¿qué está haciendo?'".

Sin embargo, Bale se ha tomado las críticas con humor e incluso apareció con una pancarta que rezaba el siguiente eslogan: 'Gales. Golf. Madrid. En ese orden.' Fue cuando Gales se clasificó para la Eurocopa 2020.

“Soy golfista. ¿No has visto las fotos?", dijo Bale sobre su nuevo apodo, ese que le puso Thibaut Courtois en 2019. Y agregó: "Estoy muy contento con el apodo, para ser honesto. Es genial".

Evidentemente, entonces, el amor de Bale por el golf es indisimulable. Pero, ¿realmente es bueno jugando? GOAL echa un vistazo al hándicap que tiene la leyenda de Gales en ese deporte.

Gareth Bale, amante del golf: ¿cuál es su hándicap?

El hándicap es el indicador numérico del nivel de juego de un jugador amateur. La escala numérica va del 0 al 36 en los adultos y puede ser decimal. A fines de 2022, Bale estaba jugando con un hándicap dos en golf.

Poco a poco ha ido mejorando su juego, habiendo revelado un hándicap de "tres o cuatro" en una conversación con Erik Anders Lang en 2020, cuando ambos disputaron un partido a seis hoyos en el Golf Santander de Madrid.

Un hándicap de dos significa que la estrella de Gales es un golfista aficionado por encima de la media, estando muy cerca del 'scratch' (0), aunque todavía no es tan bueno como los profesionales.

En 2015, el Daily Express informó que el hándicap del delantero era "un seis respetable", lo que significa que su tiempo jugando en Madrid y en lugares como California lo ayudó a mejorar.

Claramente juega lo suficiente como para mejorar, pero ¿realmente juega demasiado? Parece poco probable. De hecho, él ha subrayado varias veces que se trata simplemente de un pasatiempo que le ayuda a relajarse.

"El fútbol es mi deporte número uno. Me pagan por hacerlo y siempre doy lo mejor de mí. El golf es un pasatiempo como cualquier otro lo tendría", explicó Bale en 2019. "No hay nada de malo en tener una ronda. Me mantiene más tranquilo fuera del campo y me da tiempo lejos del fútbol, ​​lo cual es bueno". De hecho, ahora que se ha retirado oficialmente del fútbol, podrá dedicar aún más tiempo a perfeccionar su swing...

¿Tiene Gareth Bale un campo de golf en su casa?

Bale tiene un campo de golf de tres hoyos en su casa en Gales, con hoyos par 3 inspirados en una selección de tres lugares de alto perfil. Fue construido en 2018. Los hoyos del minicampo de Bale son: el 17 en Sawgrass, el Postage Stamp en Royal Troon y el 12 en Augusta.

Las dimensiones de los hoyos en cuestión son un poco más pequeñas en el campo de Bale y tiene la intención de expandir el campo cuando finalmente regrese a su hogar en Cardiff.

"Los basamos en tres hoyos que realmente me gustan", dijo Bale al podcast "EAL". "Tuvimos que llamarlos 'la réplica de...' porque no tienen exactamente las mismas dimensiones. "[La réplica del 17 en Sawgrass] es un poco más pequeña, el green, lo que lo hace más difícil. Así que cuando fui a jugar a Sawgrass, ¡el green se sentía enorme!".