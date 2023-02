Funes Mori: "La oportunidad de Selección mexicana me la he ganado yo"

Rogelio Funes Mori confía en un llamado de Diego Cocca para la Selección mexicana.

Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados de Monterrey, confía ser parte del proceso del argentino Diego Martín Cocca de cara al Mundial del 2026 y aseguró que se ha ganado su llamado.

"La oportunidad de ir a selección me la he ganado yo con mi llegada a Monterrey, si me va bien en mi club puedo ser elegible para estar en selección mexicana y quiero seguir", dijo Funes Mori.

"Todo va a depender de lo que yo haga en mi club, el trabajo, la disciplina hará que pueda estar o no estar, y también va a depender del técnico", agregó.

Funes Mori, quien no fue regular con la Selección de Gerardo Martino en el pasado Mundial de Qatar, avaló la llegada de Cocca al Tri.

"A Cocca no lo conozco perosnalmente. Sé que fue jugador, que ha sido técnico en Argentina, aquí en México. Creo que le ha ido bien en todos los clubes en los que ha estado, es un técnico capacitado para estar en la selección y esperamos que le pueda ir bien", mencionó.