Formación de Universidad de Chile vs. Universidad Católica, por la revancha de la Copa Chile 2022: once, convocados y suplentes

Después de devolver a los suyos a la competitividad, el ex lateral busca asegurar el primer hito.

Universidad de Chile sale a ratificar el triunfo del domingo en el Santa Laura cuando visite a la Universidad Católica en Valparaíso este miércoles por la tarde.

Para el León, la irrupción del Seba Miranda le ha servido no solo para volver a ganar, sino que para revitalizar las opciones de cara a la eventual salvación de la B y la chance de avanzar lo más posible en Copa Chile, un frente que premia con Copa Libertadores, anhelo para la Franja y los laicos, que de sufrir quieren acostumbrarse a ganar.

Y si bien el equipo que gana repite, el ex defensor podría sorprender si las condiciones de alguno de sus titulares no son las óptimas. De momento, no hay tocados de manera considerable.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Universidad Católica - Universidad de Chile FECHA Miércoles 28 de septiembre ESTADIO Elías Figueroa HORARIO 17:30

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIÓN Y SUPLENTES DE UNIVERSIDAD DE CHILE

Martín Parra; Yonathan Andía, Nery Domínguez, Luis Casanova, José Ignacio Castro; Israel Poblete, Emmanuel Ojeda, Luis Felipe Gallegos; Lucas Assadi; Ronnie Fernández y Cristian Palacios. DT: Sebastián Miranda.

¿Y el XI de la UC?

CONVOCADOS

No están definidos.

DÓNDE VER POR TV Y ONLINE

El juego entre laicos y universitarios cruzados se puede ver por televisión en TNT Sports HD y TNT 2, por el streaming de Estadio TNT Sports y en teléfonos también por TNT GO. Para los clientes de TNTHD o TNT2, estarán disponibles ambas señales en Movistar Play, Entel TV, DirecTV GO, Claro Video, VTR Play y Zapping.