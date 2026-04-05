Hans Flick, entrenador del Barcelona, destacó la importancia de la victoria de su equipo ante el Atlético de Madrid, restando importancia al mismo tiempo a la gravedad de las lesiones que sufrieron los jugadores del Barça durante el partido.

Flick declaró, en unas declaraciones recogidas por el diario español «Marca»: «Controlamos el desarrollo del partido y conseguimos tres puntos muy importantes».

Y añadió: «¿La expulsión de Gerard Martín? La jugada no merecía tarjeta roja. Para mí, Gerard tocó el balón y no hubo falta en absoluto».

Sobre las lesiones de Marc Bernal y Ronald Araújo, el entrenador alemán comentó: «Hay que esperar a mañana, pero las lesiones no parecen muy graves».

Y continuó: «Hemos jugado contra un equipo con un jugador menos, y han defendido bien, pero creo que hemos controlado el partido e intentamos por todos los medios marcar el segundo gol. Hemos sumado los tres puntos; no es fácil jugar aquí con este ambiente y estas emociones tan intensas, y estoy muy contento con esta victoria».

Y continuó: «¿La competencia en La Liga? No miramos nunca a los demás equipos; al final, debemos centrarnos en nosotros mismos y hacer nuestro trabajo. Hay cosas que podemos mejorar; Araujo ha tenido problemas físicos, al igual que Bernal, y esperamos que no sea nada grave».

Y añadió: «Hablar de la renovación de Lewandowski es prematuro en este momento; aún nos quedan ocho partidos en La Liga y debemos estar preparados y centrarnos en ellos».

Y continuó: «¿El tropiezo del Real Madrid? Como saben, no me interesan los demás equipos, mi atención se centra únicamente en el nuestro. El primer partido tras el parón internacional siempre es complicado, y el martes nos espera otro encuentro complicado contra el Atlético; estamos contentos, pero no hemos celebrado en exceso».

Sobre el futuro de Marcus Rashford, Flick comentó: «Primero hay que centrarse en la temporada actual y luego ya veremos qué pasa; es un jugador que ya ha demostrado su calidad».



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