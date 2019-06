Fito Zelaya: “El tema de la selección no es conmigo”

El delantero de Los Ángeles FC volvió a opinar de la Selecta, debido a las diferentes consultas de periodistas salvadoreños.

Fito Zelaya ya cerró el capítulo de la Selección de El Salvador, al menos por ahora, pero sigue pendiente del desarrollo del equipo que disputa en este momento.

Fito da por cerrado este tema y comentó: “Yo creo que la selección no es que necesite a gente en ataque o más delanteros. Al final lo que prevalece es la idea del entrenador y que se defiende más”.

Al mismo tiempo se quiso desmarcar de todas las consultas, ya que había cerrado el tema antes de viajar a su nuevo club: “El tema de la selección no es conmigo en este momento, porque no estoy allá y son decisiones del cuerpo técnico. Quiero ganar mi puesto en mi equipo y seguir disfrutando de esta liga”.

Referente a su relación con el técnico Carlos De los Cobos dejó en claro que no hay ningún tipo de contacto: No tengo ningún tipo de relación con él y tampoco la quiero tener. La verdad es que yo estoy apoyando a la selección para que le vaya bien. Yo no apoyo cuerpos técnicos, sino al equipo. Quiero que les vaya bien”.